Sony verkoopt zoveel PS5's dat het de grootste inkoper van AMD GPU's is geworden

Sony's geweldige verkoopcijfers van de PS5 hebben ervoor gezorgd dat de Japanse hardware-gigant AMD's grootste klant is geworden in 2022.

Er zijn wereldwijd meer dan 30 miljoen PS5 -consoles verkocht en Sony's bestellingen voor alle custom RDNA 2-GPU's die in de PS5 worden gebruikt, zorgen voor 16 procent van de winst van AMD. Alleen vorig jaar gaf Sony volgens Tom’s Hardware (opens in new tab) al 3,776 miljard dollar uit aan semiconductor-technologie.

De PS5-console gebruikt de AMD Oberon-GPU, die gebaseerd is op het 7nm-proces. Met een GPU-kloksnelheid van 2.233 MHz en een werkgeheugen van 16GB is de console voorzien van sterke hardware. Nu de PS5 ook langzamerhand beter beschikbaar wordt, lijkt het er nog steeds niet op dat Sony's verkoopcijfers binnenkort omlaag zullen gaan.

Sony heeft de productie van de PS5 het afgelopen jaar flink opgevoerd , dus het is dan ook geen verrassing dat ze veel geld hebben uitgegeven aan GPU's voor in al die PS5's. Je kan nu in ieder geval vaker een PS5 online vinden dan in de eerste twee jaar dat de console uit was, maar we zijn in de Nederland en België nog steeds niet helemaal van het tekort af. Hou dus vooral nog ons artikel over de PS5-voorraad in de gaten als je nog op zoek bent naar een nieuwe console.

AMD domineert echt de markt van console gaming, want ook de grafische kaart die in de Xbox Series X zit, wordt door het bedrijf gemaakt. Volgens VGChartz (opens in new tab) zou Microsoft inmiddels ongeveer 20 miljoen Xbox Series X-consoles hebben verkocht, dus Xbox loopt nog wel een beetje achter.

Dit nieuws klinkt in ieder geval positief voor de toekomst van de PS5 en de Xbox Series X. Deze consoles blijven ongelofelijk goed verkopen ondanks de kinderziektes die vooral in het begin aanwezig waren en ze zijn nu dan ook al een stuk gemakkelijker te krijgen dan aan het begin van deze nieuwe consolegeneratie (en hopelijk wordt de beschikbaarheid nog beter).

Uiteindelijk betekent dit dus dat deze consoles op grote schaal blijven worden geproduceerd om de vraag bij te houden en dat is een positief goed teken voor de levensduur van deze apparaten.