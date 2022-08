Sony brengt lichtere PS5 uit, maar tekorten blijven

Een lichtere versie van de PS5 is zojuist gelanceerd in Australië, het zogenaamde CCFI-1200 model. Het model is volgens bronnen ook vanaf 15 september verkrijgbaar in Japan.

De PS5 staat bekend als een zware console, maar bij deze laatste versie is letterlijk wat bijgeschaafd. De nieuwe PS5 diskversie weegt nu nog maar 3,9 kg en is daarmee 300 gram lichter dan de herziene versie van de PS5 uit 2021. De PS5 Digital Edition weegt 3,4 kg en is daarmee 200 gram lichter dan de laatste digitale versie.

Na twee hardware herzieningen in net zoveel jaar, is Sony erin geslaagd om het gewicht van de moeilijk verkrijgbare PS5 flink te verlagen. Als je een van de gelukkigen was die de PS5 kon aanschaffen bij release, dan heb je een console van maar liefst 4,5kg. De oorspronkelijke PS5 Digital Edition was met 3,9kg niet veel lichter. Bij elk model is het gewicht met minstens een halve kilo afgenomen, en dat is behoorlijk indrukwekkend.

Maar waarom is de PS5 bij elke revisie in gewicht afgenomen? We weten in ieder geval dat de 2021 revisie een kleinere koeling had om het gewicht van de console in te perken. Het nadeel hiervan was dat de console sneller heter werd.

We verwachten dat het bij deze versie wederom de koeling is waar ze wat grammetjes van af konden snoepen, maar het is ook mogelijk dat ze andere interne componenten hebben aangepast om de heatsink te ontzien.

Nieuwe PS5, oude problemen?

We weten nog niet hoelang het zal duren voordat deze PS5-versie het daglicht zal zijn in de Benelux, maar we kunnen nog wel eens lang moeten wachten. Niet bepaald een uniek probleem met de PS5. Gezien de console alleen in Australië verkrijgbaar is, hebben we er een hard hoofd in.

Het is wellicht mogelijk voor Sony om meer units te produceren door lichtere of goedkopere componenten te gebruiken, maar het is onwaarschijnlijk dat het verschil groot genoeg is om de productie exponentieel te verhogen.

Er is namelijk nog steeds een wereldwijd tekort aan halfgeleiders en dat duurt naar verwachting tot na 2023. Het helpt ook niet dat de toeleveringsketens nog steeds de nodige problemen ervaren als gevolg van het eerder genoemde tekort en de gevolgen van de wereldwijde pandemie.

De enige positieve kant van dit alles is dat Sony heeft aangekondigd de productie van de PS5 voor de feestdagen op te schroeven, en deze revisie kan een deel zijn van dat plan.

Dit betekent echter niet dat de problemen met de beschikbaarheid van de PS5 opgelost zijn. Het helpt ook niet dat Sony de prijs van de PS5 heeft verhoogd, vooral in deze tijd nu mensen veel minder geld hebben om uit te geven.

Kijk uit voor minder bekende PS5-verkopers

Zoals we al eerder benoemden, heeft Sony een groot probleem om de grote vraag naar de PlayStation 5 te kunnen beantwoorden. De onduidelijkheid rond het tekort rond de vijfde generatie van de console zorgt ervoor dat het internet vol staat met units die voor veel meer dan de originele prijs worden aangeboden.

Deze ‘scalpers’ kopen de consoles zo snel mogelijk op en verkopen ze tegen woekerprijzen. De adviesprijs voor de PS5 is 549,99 euro, maar het is niet ongewoon om een PS5 online te zien voor bijna 1000 euro. Toch zijn er ook winkels die met goedkopere prijzen en valse beloftes PS5’s verkopen, maar we raden je aan om je gezonde verstand te gebruiken en niet in deze geintjes te trappen.

Even terug schreven we over een online winkel genaamd Exciter Shop die PS5’s aanbood tegen de ‘redelijke’ prijs van 599,99 euro. Weliswaar 50 euro duurder dan de adviesprijs (100 euro voor de prijsstijging), maar niet in de buurt van de 1000 euro die je soms op Amazon moet betalen. De units werden echter nooit geleverd en TechRadar Benelux heeft inmiddels tientallen berichten binnengekregen van gedupeerden die nog steeds wachten op hun console of terugbetaling.

De winkel en de klantendienst van Exciter liggen inmiddels plat en het verhaal stopt daar niet. Jullie krijgen nog een update met betrekking tot Exciter, maar als we een ding hiervan kunnen leren is dat je moet uitkijken voor deze verkopers. Als iets te goed klinkt, dan is dat waarschijnlijk ook zo.



Tot dan kan je het beste de laatste updates voor de PlayStation 5-voorraad bij ons raadplegen voordat je een PS5 koopt.