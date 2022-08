PlayStation 5 kopen bij Exciter Shop? Doe het niet!

Sinds de lancering van de PlayStation 5 aan het einde van 2020 is nog altijd niet iedereen erin geslaagd om een exemplaar te pakken te krijgen. De voorraden bij bekende retailers als MediaMarkt, Coolblue, Game Mania en bol.com zijn bijna voortdurend uitgeput en vaak weten zij niet wanneer er een nieuwe voorraad PS5 consoles komt.

Veel consumenten zoeken daarom naar alternatieven. Zo vind je op Amazon al snel consoles die voor bijna 1000 euro over de virtuele toonbank gaan. Deze consoles worden verkocht door zogenaamde scalpers. Zij kopen zoveel mogelijk PS5 consoles aan de adviesprijs van 499,99 euro en verkopen die vervolgens door aan consumenten die niet kunnen wachten op hun console.

De webshop Exciter Shop biedt momenteel de PlayStation 5 aan voor 599,99 euro. Dat is 100 euro meer dan de adviesprijs, maar dat is voor veel mensen geen dealbreaker. Van zodra je de PS5 bij Exciter Shop wil kopen, merk je echter dat hun aangegeven levertijd van 4 tot 8 werkdagen wel heel optimistisch is.

Neem het van ons aan: bestel geen Playstation 5 bij Exciter Shop. We zullen je vertellen waarom.

PlayStation 5 kopen bij Exciter Shop: Valse beloftes vanaf de bestelling

Op 25 mei 2022 plaatste ik mijn bestelling voor een PS5 bij Exciter Shop, die zogezegd binnen 4 tot 8 werkdagen geleverd zou worden. Twee weken gingen voorbij zonder bericht van Exciter Shop over mijn bestelling. Nu had ik niet verwacht dat ze die termijn zouden halen, maar ik ging even polsen bij de klantendienst. Die kan je trouwens alleen via mail bereiken en niet telefonisch.

Zoals verwacht, zei de dame van de klantendienst dat ze nog geen nieuwe voorraad hadden. De PlayStation 5 in kwestie was een verjaardagscadeau, dus vroeg ik of ze mij konden verzekeren dat hij voor 24 juni geleverd werd. Het antwoord was positief en op dat moment hadden ze nog twee weken om het pakket te leveren.

Het wonder geschiedde: op 22 juni om 8u34 ontving ik een track & trace code van DPD. Hoewel DPD onze deurbel niet altijd vindt, leggen ze pakjes daarna altijd netjes bij een afhaalpunt, dus ik was er gerust in dat de PS5 op tijd zou arriveren. De tracker is helaas nooit verder gekomen dan de eerste stap (en staat op dit moment nog steeds bij die eerste stap).

Exciter Shop klantendienst: Praatjes vullen geen gaatjes

Ik had me erbij neergelegd dat de PS5 er niet meer op tijd ging zijn, maar ik wilde alsnog weten wat Exciter Shop te vertellen had over de levering. Het volledige antwoord staat hieronder, maar voor de gehaaste lezer volgt een korte samenvatting. Ze vertelden me dat het pakket verloren was gegaan en dat ze met een andere koerierdienst een back-up PS5 konden sturen als de bestelling na het weekend nog altijd niet was aangekomen.

Het volledige antwoord:

Wij verwachten dan ook dat wij jouw pakket deze week nog geleverd moet worden. Wij geven het tot uiterlijk zaterdag 25/06. Zo niet dan hebben we een alternatieve oplossing om dit via een zakelijke transport bedrijf te bezorgen of een terugbetaling te starten die wij op maandag 27/06 aanbieden.

Bij Exciter gaan wij niet lang wachten op onderzoekjes van koerierdiensten dus als het deze week niet bezorgd wordt dan zullen wij een claim indienen zodat wij ook vergoed worden voor het verloren pakket en voor jouw hebben we dan een betere oplossing. Wij weten dat je lang hebt gewacht op jouw PS5 en met name omdat dit artikel overal is uitverkocht. Onze magazijn in Zweden heeft wederom een nieuwe lading PS5's binnen en hierdoor kunnen wij gelukkig nog de verloren pakket opvangen door een vervangende op te sturen. We zullen deze week een set voor je reserveren als backup. Dit betekent dat als het pakket zaterdag is wij jouw pakket meegeven aan een zakelijke transport bedrijf richting Nederland.

Dit wordt eerst naar onze magazijn in Nederland vervoert zodat wij zeker zijn dat de pakketten in Nederland netjes en veilig aankomen. Hierna wordt jouw pakket aan een transportbedrijf wederom meegegeven voor een nationale zendingen zodat jouw pakket komende week alsnog wordt bezorgd!

Wij begrijpen dat je bij een volledig nieuwe webshop hebt besteld en dat wij momenteel niet erg bekend zijn. Maar wij waarborgen jouw bestelling en aankoopbedrag. Als wij het pakket uiteindelijk niet geleverd krijgen, heb jij recht op je aankoopbedrag! Dit wordt altijd binnen 4-8 werkdagen terugbetaald zoals vermeld in de algemene voorwaarden.

Wil je annuleren en wil je liever niet meer wachten op je bestelling? Dan kan dit vanaf vrijdag (25/06) als het pakket niet meer geleverd wordt. Dan begrijpen we dit ook. De terugbetaling kan je aanvragen door te reageren via deze mail en een annulering aan te vragen. Jouw annulering wordt dan volgens een schema verwerkt die wij direct met je delen wanneer jij je aankoopbedrag conform de algemene voorwaarden op je rekening kunt verwachten. Wij hopen echter het artikel gewoon netjes bij je geleverd te krijgen.

Exciter Shop koerierdiensten: Homerr

Je merkt alvast waar dit heen gaat: er werd niets geleverd. Exciter Shop begon dus aan plan B met een andere koerierdienst voor "zakelijk transport". Dat bleek de koerierdienst Homerr te worden. Persoonlijk had ik nog nooit van Homerr gehoord, dus ik ging op onderzoek. Conclusie: de gemiddelde ervaring met Homerr was verre van positief. Pakjes kwamen niet aan of werden niet opgehaald en bezorgpunten leken gewoon niet te bestaan. De belofte was dat Homerr uiterlijk op 6 juli de PlayStation 5 zou bezorgen.

Op de website van Homerr heb je mogelijkheid om een track & trace code in te geven, maar die heb ik nooit ontvangen. Exciter Shop zei dat ik die rechtstreeks van Homerr zou ontvangen en toen ook dat niet gebeurde, ging ik bij Exciter Shop polsen naar de status. Zij konden me geen track & trace geven, maar ze konden me vreemd genoeg ook niet vertellen of mijn pakket al was meegegeven met Homerr. Lang verhaal kort: geen track & trace, geen koerier, geen levering, geen PS5.

Exciter Shop's PlayStation 5 consoles: verdwenen en gestolen... of gewoon onbestaande?

Na de tweede mislukte levering, was ik er wel klaar mee. Exciter Shop stuurde mij nog onderstaande reactie toen ik voor de derde keer vroeg waar mijn pakket was. Ook hier een kortere versie: sinds april 2022 liep alles mis met de leveringen omdat de PS5 consoles verdwenen of gestolen werden tijdens het transport. Exciter Shop had zelf een onderzoek opgestart hiernaar. Er werden mij tot slot nog wat extra accessoires beloofd die ze gratis bij mijn PS5 konden doen, als ik tot 22 augustus kon wachten op de levering.

Het volledige antwoord:

Wil je liever annuleren dan kan dat op elk moment. Wij begrijpen dat je wellicht kansen krijgt elders om het artikel aan te schaffen of dat je bedenkt. Je kan tot 22 augustus gewoon annuleren en dit is geen enkel probleem. Dan zal conform de algemene voorwaarden binnen 10-11 werkdagen het bedrag op je rekening staan.

Wij zijn ervan bewust dat het goed mis is gegaan. Sinds April 2022, heeft onze leverancier wekelijks digitale en disk versies van de PS5's aangeboden. Deze PS5's worden opgeslagen binnen onze magazijn in Zweden. Zoals je ondertussen al op de hoogte bent van het feit dat wij 4 magazijnen beheren binnen Europa. De Nederlandse en Belgische markt is niet de enige markten die wij bedienen maar ook andere Europese landen. Onze grootste magazijn ligt momenteel in Zweden. Daarom worden deze artikelen daar opgeslagen. Omdat we een nieuwe webshop zijn, en wij sinds 2019 streven naar optimale tevredenheid. Is het hier helaas goed mis gegaan. We voegen een foto toe van de Disk versies die vorige week bij ons op voorraad waren en verstuurd werden vanuit onze magazijn in Zweden. Er wordt namelijk op enkele platforms beweert dat wij geen PS5s op voorraad hebben maar zoals eerder aangegeven, zijn wij transparant en delen wij dit graag met jou.

Exciter verkoopt niet alleen PS5's en helaas loopt het met dit artikel goed mis. Sinds April zijn er veel PS5 pakketten geleverd bij klanten maar ook veel pakketten verloren gegaan. Wij hebben daarom met de vervoerders, waar wij gebruik van hebben gemaakt, een onderzoek gestart. Momenteel is dit onderzoek nog actief. Uit ervaring van de vervoerders is het namelijk dat dit artikel erg populair is op de zwarte markt. Daardoor kunnen dit soort pakketten vaak ''verloren'' gaan. Helaas als onderneming en als webshop dienen wij bij elke zending aan te geven wat de inhoud is van het pakket. Dit voor de veiligheid van de pakketbezorgers en ook conform de wetgeving. Helaas weet men dan ook dat er een waardevol en zeer schaars product wordt vervoerd.

Doormede deze situatie hebben wij maatregelen getroffen en willen we jou als klant niet zomaar laten wachten. We geven graag duidelijkheid en wat wij momenteel kunnen bieden.

Wij zijn momenteel met onze leverancier in gesprek om een grotere lading af te nemen dan wat wij momenteel afnemen voor de Europese markt. We willen namelijk ook een hoeveelheid in Nederland op voorraad leggen met een levertijd van 1-2 werkdagen. Momenteel worden deze alleen verstuurd vanuit Zweden richting Nederland en België. De huidige levertijd is 4-8 werkdagen dat ook helaas vaak niet haalbaar is door de situatie hierboven beschreven.

Wij willen dus het volgende aanbieden. Wij kunnen in de week van 22 augustus jouw pakket klaarleggen in onze Nederlandse magazijn. Dit neemt wat tijd in beslag maar we zijn liever transparant en wat ook momenteel haalbaar is. Jij zult dan op 22 augustus van ons een mail ontvangen waarin wij aangeven op welke dag jij het pakket thuis ontvangt of dat je wellicht deze kunt ophalen. Uiteraard laten wij deze keuze aan jou over en deze keuze kun je aangeven op 22 augustus wanneer er gemaild wordt vanuit ons. Ook kunnen wij een dichtstbijzijnde pakketpunt voor je uitkiezen of deze kun jij uitkiezen. Echter zal hier op 22 augustus over gecommuniceerd worden. Wij zullen dan in dit geval gebruik maken van PostNL. Wij werken normaal niet samen met PostNL maar maken hier graag een uitzondering. Ook kunnen wij vanuit Zweden geen gebruik maken van PostNL maar als jouw pakket op voorraad komt te staan in Nederland dan staat deze optie weer open voor ons. Jij hebt voorrang op de voorraad in Nederland en jouw bestelling wordt eerst verwerkt op 22 augustus. Niet alleen wordt er een PS5 klaargelegd voor je maar ook het compensatie product van 1x extra witte PS5 controller twv. 69,96 + we doen er een 3 maanden Playstation abonnement bij voor Playstation+ twv. 49,95 (Dit wordt meegegeven als kaartje die je kunt verzilveren op je PS account).

Exciter Shop PlayStation 5 terugbetaling: Wachten, wachten en nog eens... wachten

Bovenstaande belofte werd op 6 juli 2022 gedaan, waardoor ik nog anderhalve maand zou moeten wachten op een levering. De verjaardag was al bijna twee weken geleden en ik stond intussen op de PS5 wachtlijst bij Sony zelf, dus ik was klaar om te annuleren. Zo gezegd, zo gedaan, binnen 11 werkdagen zou het aankoopbedrag van 599,99 euro op mijn rekening staan.

Tot op heden is dat bedrag nog steeds niet terugbetaald. Ook hier had Exciter Shop een smoesje klaar. Wederom eerst de korte versie: omdat er zodanig veel PlayStation 5 leveringen niet gelukt waren, zat Exciter Shop met enorm veel annuleringen en duurde het langer om de terugbetalingen te verwerken. Het feit dat dit consoles zijn die zij aangekocht hadden en die "gestolen" of "verdwenen" waren, maakte de financiële situatie niet veel beter. Maar goed, uiterlijk 15 augustus zou ik mijn geld hebben.

Het volledige antwoord:

Wederom hopen we op je begrip en we zorgen dat jouw geld spoedig op je rekening staat. Wij doen er alles aan dat dit binnen een korte termijn is opgelost. Je hoort spoedig binnen een week van onze finance afdeling per mail.

Bedankt voor je mail. De terugbetaal termijn is verstreken en je hebt helemaal gelijk. Dit had al op je rekening moeten staan. Echter moeten wij helaas concluderen dat er momenteel administratief veel achterloopt doormede de huidige situatie met de verloren PS5's en terugbetalingen die moeten plaatsvinden.

Ik leg dit graag uit. Sinds April, hebben wij de PS5 aangeboden omdat wij sindsdien het artikel op voorraad hebben gehad. Vele van deze bestellingen zijn netjes geleverd maar tevergeefs zijn er enkele die doormede transport en vervoerders problemen niet zijn geleverd. Hierdoor zijn wij niet alleen een duur artikel kwijtgeraakt maar hebben we ook enkele annuleringen die correct uitgevoerd moeten worden. We zijn hier transparant in.

Jouw terugbetaling had dus al verwerkt moeten zijn maar ik kan je melden dat wij er alles aan doen dit spoedig opgelost te hebben. Jouw case wordt doorgezet naar de finance afdeling en wij hopen jouw binnen een korte termijn terugbetaald te hebben. De exacte datum kan ik je nog niet mededelen helaas omdat dit bij de finance afdeling is en zij hier ook hard aan werken.

Wij hopen op je begrip en je kan gegarandeerd je geld terug verwachten alleen vragen we om je geduld. Wij kunnen dit helaas niet versnellen momenteel. Er zijn ook helaas enkele die dreigementen tonen en op publieke media de naam Exciter in een verkeerd daglicht willen zetten, maar helaas zal dit ook niet helpen dan alleen de problemen groter maken. Als onderneming staan de klanten voorop en daar zorgen wij ook voor! We zijn transparant en geven eerlijk aan wat er speelt. Maar dit binnen de macht die wij hebben en ook kunnen uitvoeren. Jij hebt recht op je geld en daar zijn wij van op de hoogte en dit wordt jouw ook niet ontnomen.

PlayStation 5 kopen bij Exciter Shop: Begin er niet aan!

We komen nu aan bij het heden. De volgende uiterlijke betalingsdatum zou gegarandeerd 25 augustus zijn. Exciter Shop heeft in totaal meer dan vijf "uiterlijke garanties" gegeven, dus bleef ik niet meer bij de pakken neerzitten en wilde ik andere consumenten waarschuwen voor hun wanpraktijken. Het Europees Centrum voor de Consument meldde nog dat zij meerdere klachten hebben ontvangen tegen Exciter Shop en op websites als TrustPilot (opens in new tab) vind je tal van negatieve reacties over de webshop.

Ons advies: zet jezelf op de wachtlijsten van Coolblue en Sony of laat bol.com een mail sturen wanneer hun voorraad aangevuld is. Intussen houden wij de PS5 voorraad zo goed mogelijk in de gaten.

Heb jij een bestelling gedaan bij Exciter Shop die nooit is aangekomen? Dan mag je je verhaal altijd delen met de TechRadar-redactie door naar redactie@bluepixlmedia.com te mailen.