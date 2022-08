Nederlandse ondernemer bood PS5 consoles aan op webshop, leverde niets en ging ervandoor met tienduizenden euro's

Enkele dagen geleden waarschuwden we onze lezers om geen PlayStation 5 te kopen op Exciter Shop. Niet veel later zijn de webshop en het bedrijf erachter spoorloos verdwenen. Wij gaan dieper in op deze frauduleuze praktijken en leggen de feiten op tafel.

Exciter Shop en Sabunchi Holding

Wie ver genoeg in de webshop van Exciter Shop dook, kon vinden dat dit geen losstaande shop is. Het is namelijk een onderdeel van Sabunchi Holding, een onderneming die is opgericht door de Nederlander Saryas Sabunchi. In 2018 verscheen deze man kort in het nieuws met zijn start-up Infinity Oil Europe (opens in new tab), waarvoor hij samenwerkte met twee andere Nederlandse ondernemers.

Wanneer we de betaling aan Exciter Shop opnieuw nakeken, zagen we dat die betaalopdracht aan Sabunchi Holding was gericht. Op basis van onderstaande informatie uit de Nederlandse Kamer van Koophandel kunnen we concluderen dat Exciter Shop en Sabunchi Holding één geheel van frauduleuze praktijken vormen.

(Image credit: KvK)

Op het moment van schrijven, 24 augustus 2022, zijn zowel Exciter Shop als Sabunchi Holding nergens meer te bekennen. Beide websites zijn offline. De klantendienst van Exciter Shop reageerde wel nog op onze mail vanmorgen en zei natuurlijk dat het niet de bedoeling is dat de website offline was. Ze zouden dit nakijken. Verder hebben we niets meer vernomen en niet veel later werd ook het e-mailadres van de klantendienst niet meer gevonden.

(Image credit: Gmail)

Exciter Shop en Trusted Shops: is het keurmerk echt?

Trusted Shops levert verschillende diensten, waaronder het keurmerk met kopersbescherming en de reviewmodule. Exciter.shop maakte uitsluitend gebruik van onze reviewmodule en dus niet van het keurmerk. Ons onafhankelijke reviewsysteem staat toe dat zowel positieve als negatieve geverifieerde ervaringen gedeeld kunnen worden. Wanneer een webshop gebruik maakt van ons systeem, en er komen veel negatieve ervaringen en klachten binnen, dan ondernemen wij gepaste actie. Wij hebben daarom besloten om de samenwerking met exciter.shop op te zeggen. Trusted Shops Nederland

In mails met de klantendienst bleven we zien dat Exciter Shop het keurmerk van Trusted Shops aanhaalt. Net zoals vele andere, bekende, grote webshops in Nederland zouden zij dat keurmerk ook hebben.

Dus hebben we Trusted Shops gecontacteerd om na te vragen of Exciter Shop hun keurmerk daadwerkelijk had verkregen. Dat blijkt nooit gebeurd te zijn. Dit citaat legt uit dat Exciter Shop alleen het onderdeel met klantenreviews op Trusted Shops gebruikt. De reviews werden bovendien vervalst zodat ze een hoge score konden krijgen. Trusted Shops heeft daarom hun samenwerking met Exciter Shop stopgezet.

Tot slot hebben we om een officiële reactie van een woordvoerder van Exciter Shop gevraagd naar aanleiding van ons eerste artikel over hun wanpraktijken. Hier werd echter niet op geantwoord.

Saryas Sabunchi: eersteklas oplichter

Vervolgens zijn we de man achter beide ondernemingen gaan opzoeken, Saryas Sabunchi. Na zijn ene verschijning in de media in 2018 lijkt het erop dat deze man niet veel noemenswaardige prestaties meer heeft gehad. Persoonlijke contactgegevens konden we niet terugvinden, dus hebben we via LinkedIn een bericht gestuurd met de vraag naar een officiële verklaring rond het gebeuren bij Exciter Shop en de PS5. Voorlopig geeft hij daar geen gehoor aan.

Op LinkedIn zien we dat hij nog andere ondernemingen heeft, waaronder SIE-trading, een consultancyfirma voor allerlei vormen van export. Voorlopig werkt de website van SIE-trading wel en daarop zien we toevallig hetzelfde adres als Exciter Shop, een kantorencomplex in Maastricht. Wanneer we het nummer op de website van SIE-trading probeerden te bellen, werd de lijn meteen afgekapt. Dat nummer is niet langer in gebruik.

Image 1 of 2 (Image credit: LinkedIn ) Image 1 of 2 (Image credit: LinkedIn ) Image 1 of 2

Voor ons is het duidelijk: Saryas Sabunchi is een eersteklas oplichter. Toen hij doorhad dat zijn frauduleuze webshop in de media verscheen, heeft hij zijn zaakjes zo snel mogelijk opgedoekt en is hij er met het geld vandoor gegaan. Op basis van reacties van lezers vermoeden we dat het gaat om enkele tienduizenden euro's of meer. Onze redactie probeert de man te traceren voor een officiële verklaring (en indien mogelijk een terugbetaling voor alle gedupeerden).

Exciter Shop terugbetalingen: hoe zit het daarmee?

Wie nog aan het wachten was op een levering of terugbetaling van hun PS5, zal daar vrijwel zeker nooit meer iets van horen. Alle sporen die naar de webshop gingen, worden uitgewist.

Via het Europese Centrum voor de Consument, de databank van de Nederlandse Politie, het Belgische Test-Aankoop en verschillende online fora, weten we dat er tal van klachten en verschillende aangiften tegen Exciter Shop zijn. We zullen bovenstaande organisaties nogmaals aanschrijven en hopen dat er juridische actie wordt ondernomen tegen Exciter Shop, Sabunchi Holding en de heer Saryas Sabunchi zelf.

Klantengetuigenissen over Exciter Shop mogen nog steeds naar onze redactie gestuurd worden via redactie@bluepixlmedia.com