Sonos verhoogt prijzen: Sonos Roam, Arc en andere speakers worden duurder

Sonos heeft bevestigd dat enkele van zijn draadloze speakers en soundbars een prijsstijging zullen krijgen. Het is een opmerkelijke zet, aangezien het bedrijf de prijzen van bestaande producten verhoogt.

Het Amerikaanse audiobedrijf heeft nog niet gereageerd op onze vraag naar de reden van de prijswijziging. Sonos heeft eerder deze week wel de nieuwe Sonos Beam (Gen 2) aangekondigd die ondersteuning biedt voor Dolby Atmos.

Hieronder vind je een lijst met nieuwe prijzen die gelden voor de Benelux:

Sonos Arc: van 899 euro naar 999 euro (100 euro duurder)

Sonos Sub: van 799 euro naar 849 euro (50 euro duurder)

Sonos Five: van 579 euro naar 599 euro (20 euro duurder)

Sonos Roam: van 179 euro naar 199 euro (20 euro duurder)

Waar komt de prijsstijging door Sonos vandaan?

De Sonos Arc is een van de best verkopende soundbars met Dolby Atmos. Het audio-apparaat is nu maar liefst 100 euro duurder dan voorheen. Dat is een flinke prijsstijging.

In een verklaring aan The Verge zegt Sonos dat het bedrijf de prijzen van de markt blijft evalueren en dat de prijsverhogingen onderdeel zijn van de belofte om het bedrijf duurzaam te laten groeien. Ook noemt het bedrijf factoren als vraag en aanbod als reden om de prijzen te verhogen.

Dit zou volgens The Verge kunnen betekenen dat Sonos last ervaart van de aanhoudende chiptekorten die van invloed zijn op alles van autofabrikanten tot computerbedrijven.

Het is belangrijk om te weten dat het gaat om een stijging van de adviesprijs. Het is mogelijk dat externe verkopers de prijzen niet verhogen. Het komt echter niet vaak voor dat een bedrijf de prijzen van bestaande producten verhoogt. Het is gebruikelijker dat bedrijven de prijzen juist verlagen om meer klanten te lokken.

(Image credit: Sonos)

Mogelijk is Sonos erg zelfverzekerd van zijn eigen ecosysteem of wil het een gok wagen om een paar klanten te verliezen voor een mogelijkheid om meer geld te verdienen. Het is ook mogelijk dat het bedrijf worstelde met de kostprijs van de producten.

Sonos beweert echter dat de verkoopcijfers van speakers in het derde kwartaal van 2021 door het dak gingen. De omzet zou jaar-op-jaar met 58 procent zijn gestegen. Volgens het bedrijf was dat te danken aan "de introductie van de Roam en het succes van de Arc en Sub". Vreemd genoeg zijn dat juist de apparaten met de hoogste prijsstijging.