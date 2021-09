Nieuwe Sonos Beam komt met Dolby Atmos

Goed nieuws voor de audiofielen onder ons: Sonos kondigt vandaag een nieuwe soundbar aan, namelijk de opvolger van de Sonos Beam.

De originele Sonos Beam werd na zijn komst in 2018 meteen een van de beste soundbars die je maar kan vinden. Dat heeft het apparaat allemaal te danken aan het compacte ontwerp, de geweldige audioprestaties en een ongeëvenaarde integratie met het bredere draadloze speakersysteem van het bedrijf.

Het bedrijf kondigt zojuist een nieuwe versie aan van deze kleine soundbar: de Sonos Beam (Gen 2). Deze komt met dezelfde compacte bouw als zijn voorganger, maar is ook voorzien van Dolby Atmos, HDMI eARC-compatibiliteit, betere speakers en een grill van polycarbonaat.

De tweede generatie Sonos Beam is vanaf 5 oktober wereldwijd beschikbaar voor 499 euro. Hij valt dus wat duurder uit dan zijn voorganger. De eerste Sonos Beam ging voor vijftig euro minder over de toonbank, maar deze kun je tegenwoordig vaak goedkoper terugvinden. Geïnteresseerden kunnen de soundbar nu al pre-orderen op de website van Sonos.

(Image credit: Sonos)

Analyse: wat is er nieuw aan de nieuwe Sonos Beam (Gen 2)?

De grootste upgrade voor de Sonos Beam is de ondersteuning voor Dolby Atmos. Deze technologie biedt een geluidservaring waarbij elementen van de audio en soundtrack in een 3D-ruimte worden geplaatst. Als de audio met Dolby Atmos-speakers of soundbars wordt afgespeeld, lijkt het alsof alle actie rondom jou plaatsvindt.

Voor 'echte' Dolby Atmos heb je bovenwaarts gerichte speakers nodig die het geluid van je plafond terug naar je oren kunnen sturen (of beter nog: speakers op je plafond). Hoe dan ook, de nieuwe Sonos Beam komt met dezelfde akoestische architectuur als zijn voorganger, die geen bovenwaarts gerichte drivers bevat. Daar heb je de duurdere Sonos Arc voor nodig.

Volgens Sonos maakt de nieuwe Beam gebruik van "psycho-akoestische technieken" om het effect van bovenwaarts gerichte speakers na te bootsen. Dit staat ook wel bekend als virtuele Dolby Atmos. Sonos stelt dat de speakerreeksen - of de software die het afspelen en de interactie over de omvormers van de soundbar coördineert - "radicaal verbeterd" werd. Er zouden nu vijf speakerreeksen zijn in plaats van de drie in de originele Beam.

De twee bijkomende speakeropstellingen zijn gericht op informatie van de omgeving en hoogte. Ze voegen tijd- en frequentietechnieken toe aan het geluid om zo een onderscheid te maken tussen het geluid dat zich ter hoogte van jouw oren bevindt, en dat wat zich erboven afspeelt.

Veel virtuele Atmos-soundbars zijn vrij efficiënt, maar leveren toch niet dezelfde ervaring als bij een soundbar met naar boven gerichte drivers, net als de Sonos Arc. Daarom is deze laatstgenoemde vlaggenschip soundbar dan ook 400 euro duurder dan de Beam (Gen 2).

(Image credit: Sonos)

Daarnaast komt de Sonos Beam met HDMI eARC-compatibiliteit, wat volgens het bedrijf een "rijkere, immersievere high definition geluidservaring moet bieden". In vergelijking met de HDMI ARC-connectiviteit van de originele Beam kan eARC meer geavanceerde audioformaten aan en levert het een superieure geluidskwaliteit.

Helaas is er geen ondersteuning voor HDMI 2.1 aanwezig, wat anders voor een doorstroming van 4K bij 120Hz en zelfs 8K bij 60Hz zou zorgen. Daarmee zou het dan ook geschikt zijn voor consoles zoals de PS5 en Xbox Series X die 8K aankunnen, maar dat is dus niet het geval.

De nieuwe Beam kan nog steeds 32 audiokanalen aan en zelfs 8-kanaals 24-bit/192kHz ongecompresseerde 38Mbps datastromen. Met andere woorden: naast ondersteuning voor Atmos kan je ook high-res audiobestanden van je favoriete muziek afspelen.

Sonos kondigde ook aan dat de toestellen die ondersteund worden door de S2-app nu compatibel zullen zijn met Amazon Music Ultra HD. Daarmee wordt er lossless audio en Dolby Atmos-muziek naar het ecosysteem gebracht. De ondersteunde apparaten zijn de Roam, Arc, Beam, Five, Sub (Gen 3), Move, One, One SL, Port, Amp, SYMFONISK Boekenplankspeaker, SYMFONISK Tafellamp, Play:5 (Gen 2), Connect (Gen 2) en Connect:Amp (Gen 2).

Verder blijft de interne hardware van de Sonos Beam ongewijzigd. Er zijn vijf Class-D versterkers, een centrale tweeter, vier elliptische midwoofers en drie passieve radiatoren die allemaal samenwerken voor een krachtig en gebalanceerd geluid.

(Image credit: Sonos)

De tweede generatie Sonos Beam lijkt veel op zijn voorganger, met een compact ontwerp dat onder de meeste tv's past. Als dat je niet bevalt, dan kan je hem ook aan de muur bevestigen. De oude stoffen grill maakt wel plaats voor een plastic alternatief.

Deze ontwerpkeuze ligt in dezelfde lijn als die van de Sonos Arc. Het bedrijf stelt zelf dat het veel eenvoudiger is om te reinigen dan de stoffen versie. We vroegen Sonos of de nieuwe grill ook iets van akoestische voordelen brengt, maar volgens de fabrikant zou het enkel om esthetiek draaien.

Hiermee neigt de soundbar ook meer naar de rest van het Sonos-ecosysteem, omdat geen van de andere huidige Sonos-speakers nu nog met een stoffen grill komt.

Zoals je zou verwachten, komt de Sonos Beam ook weer met ondersteuning voor Alexa en Google Assistant, AirPlay 2, wificonnectiviteit en geluidsmodi zoals Speech Enhancement en Night Sound.

De nieuwe Sonos Beam is een combinatie van de originele Sonos Beam en de beste functies van de Sonos Arc, en daarmee zeker een soundbar die je interesse mag opwekken, vooral als je graag van de immersieve Dolby Atmos geniet, maar dan zonder het prijskaartje van de Sonos Arc.