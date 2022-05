Sonos Ray onthuld: compacte soundbar met een aantrekkelijke prijs

Sonos heeft zijn nieuwste soundbar onthuld. Het is een budgetvriendelijk model met een prijs die we niet hadden verwacht van het luxe audiomerk.

De nieuwe Sonos Ray is een compacte soundbar, ontworpen om het geluid van je tv te verbeteren. Het is beschikbaar vanaf 7 juni en kost 299 euro.

Dat is goedkoper dan elke andere soundbar van Sonos. De vorige ‘budgetoptie’ was de Sonos Beam, waar je een behoorlijke 499 voor moet betalen. Ondertussen kost de vlaggenschip Sonos Arc maar liefst 899 euro.

Sonos-speakers zijn nooit goedkoop geweest, maar deze nieuwe soundbar hoort bij de nieuwe missie van het bedrijf. Sonos wil namelijk betere audiokwaliteit naar meer thuisbioscopen brengen. In gesprek met Matt Bolton van TechRadar vertelt Brandon Holley van Sonos dat 9 uit de 10 tv’s nog steeds alleen de ingebouwde speakers gebruiken.

Een soundbar met een unieke wending

Niet alleen is de soundbar betaalbaar, het is ook het kleinste model van Sonos. Daarnaast is hij voorzien van afgeronde zijkanten, waardoor je hem makkelijk kunt plaatsen in een kleinere ruimte.

Wat nog interessanter is, je kunt een setje Ray-soundbars gebruiken als aanvullende speakers als je al een Sonos Arc of Beam hebt. Een interessante wending op hoe we normaliter soundbars gebruiken.

Ondanks het kleine formaat mag je nog steeds een ‘Hollywood-ervaring’ verwachten in jouw thuisbioscoop. Dit komt mede door het reflecterende bassysteem die tonen met lage frequenties levert. Er wordt gebruik gemaakt van anti-vervormingstechnologie om het geluid zo helder mogelijk te houden.

In totaal zitten er vier drivers in de soundbar. Twee elliptische midwoofers en twee prestatiegerichte tweeters.

Dolby Atmos-technologie ontbreekt bij de Sonos Ray. Desalniettemin mag je een groot geluidsbereik verwachten van deze soundbar. De Ray probeert tonen van hoge frequentie rechtstreeks op je af te sturen, terwijl het de bastonen laat reflecteren van de muren. Dat geeft nog steeds een ruimtelijke ervaring.

Als je het geluid verder wilt verbeteren kun je de Ray aansluiten op andere Sonos-producten, zoals een setje Sonos One SL-speakers. Een Sonos Sub zou het hele thuisbioscoopsysteem afmaken.

Net als met de Sonos Arc en de Beam maakt de Ray gebruik van TruePlay-technologie om audio-output te kalibreren. In dit proces hoor je een aantal piepjes en tikgeluiden over het volledige frequentiebereik. Vervolgens moet je door je kamer lopen met je smartphone in hand. De S2-app gebruikt de microfoon om de audio in de ruimte te analyseren en de Ray daarop in te stellen.

Deze feature is echter alleen beschikbaar op iOS, maar Holley verzekert ons dat de Ray ook goed geluid levert rechtstreeks uit de doos.

Ook zonder een iOS-apparaat krijg je alle features die je mag verwachten van de Sonos Ray. Hij is ontworpen om moeiteloos te verbinden met andere producten van het bedrijf. Je kunt jouw Sonos-setup zo groot of klein maken als je zelf wilt. De Ray is overigens te besturen met dezelfde afstandsbediening als je gebruikt voor je tv.

Wat ook interessant is, is dat de soundbar wordt aangesloten op je tv door middel van de optische audio-ingang, in plaats van eARC HDMI. Holley legt uit dat deze keuze is gemaakt om ‘het product met alles te laten werken en het makkelijk te maken om hem te installeren’.

We zijn fans van alle Sonos-soundbars en de Ray lijkt daarop geen uitzondering te zijn. Hou TechRadar goed in de gaten voor onze volledige review.