Samsung wil vóór 2033 een 1000TB SSD lanceren

Samsung’s Vicepresident en General Manager van de NAND Product Planning Group, Kyungryun Kim, heeft onthuld dat het bedrijf een 1PB (1000TB) SSD wil lanceren “in het komende decennium” (via ASM Mag (opens in new tab)). Dat kan betekenen in de komende tien jaar, maar Kim kan het ook hebben over de tien jaar vanaf 2031. Er wordt dan ook al onderzoek gedaan op drie fronten om dit voor elkaar te krijgen: fysieke schaalvergroting, logische schaalvergroting en verpakking.

De Zuid-Koreaanse techgigant is al bezig met het ontwikkelen van een 128TB QLC SSD (opens in new tab) sinds augustus 2017 (ja, al sinds bijna zes jaar geleden) en een 128TB PCIe SSD (opens in new tab) werd in augustus 2022 ook al onthuld tijdens de Flash Memory Summit.

Het is dan ook wel logisch dat deze grote aankondiging van een 1PB SSD op een ander evenement werd gedaan, namelijk op de 2023 China Flash Memory Market Summit.

Voorbij PLC

Eén ding dat vrijwel zeker is, is dat deze schijf geen gebruik meer gaat maken van QLC (Quad-layer Cell), vanwege de datadichtheid, oftewel het aantal bytes voor het volume van elke unit.

De minder bekende fabrikant, Nimbus Data, onthulde al een 100TB SSD in 2017, maar dat was een 3,5-inch schijf met een enorm prijskaartje van 40.000 dollar. Samsung zal waarschijnlijk het formaat van de schijf wel moeten wijzigen (de 128TB SSD uit 2022 was een 2,5-inch schijf) of het bedrijf moet overschakelen naar PLC (Penta-layer Cell) of zelfs voorbij PLC gaan naar HLC (Hexa-layer Cell).

Gezien de capaciteit en de doelgroep voor deze schijf gokken wij dat de 1PB waarschijnlijk zal verschijnen op een industriële EDSFF-schijf en nog specifieker op een E1L-schijf (in de vorm van een meetlat). Je zal deze schijf dus waarschijnlijk niet in een desktop-pc kunnen stoppen, let staan in een laptop.

Samsung is niet de enige fabrikant die probeert om zo snel mogelijk een Petabyte SSD te ontwikkelen. Ook SK Hynix (het bedrijf dat Intel's SSD-divisie heeft overgenomen), Kioxia, Micron en nieuwkomer Yangtze Storage zijn allemaal vele lagen aan NAND flash aan het opstapelen (tot 238 lagen) om zoveel mogelijk bytes op de chips kwijt te kunnen.

Is het tijdperk van de HDD bijna voorbij?

De gemiddelde prijs van een SSD zit tegenwoordig ongeveer rond de 50 euro per TB en we verwachten dat die prijs nog wel verder zal dalen tot misschien zelfs ongeveer 10 euro in de komende tien jaar. Aan de hand van die prijs zou een 1PB SSD tegen die tijd alsnog 10.000 euro kosten. Tegen het einde van dit decennium zullen harde schijven (HDD's) de 120TB hebben bereikt met waarschijnlijk een nog lagere prijs per TB (momenteel zit je vaak nog rond de 30 euro per TB).

Of die lage prijs genoeg is om harde schijven te redden van de ondergang valt nog te bezien. Het is wel van belang om te weten dat het vooral bedrijven zijn, en niet gebruikers, die momenteel nog deze schijven aan het verzamelen zijn.

De opslagruimte van deze apparaten zit meestal ook nog ergens tussen de 256GB en 512GB en we verwachten niet dat daar nog veel verandering in komt, ook al voorspellen sommige mensen van wel. Ironisch genoeg is de vraag naar HDD's door de normale gebruikers grotendeels verschoven richting de datacenters en serviceproviders.