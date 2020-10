Samsung smartphones in de toekomst mogelijk geleverd zonder oplader

Ben je een beetje bekend met het reilen en zeilen van de technologiewereld, dan weet je vast en zeker dat Apple op vele vlakken een ware trendsetter is. Van volledig draadloze oortjes tot gezichtsherkenningstechnologie; als Apple ergens mee begint, dan volgt pas de meute. Nu lijkt Samsung Apple al te gaan volgen met een plan dat nog niet eens is uitgevoerd.

Eind juni berichtten we over het gerucht dat Apple mogelijk geen oplader meer gaat meegeven bij de iPhone 12. Een rigoureuze zet, maar niet helemaal onlogisch; in al die jaren heeft de consument waarschijnlijk al tal van opladers thuis liggen, en zo hoeven er minder producten gemaakt te worden, wat weer een positief effect heeft op de verspilling (en het kostenplaatje).

Volgens het Koreaanse ET News (via SamMobile) is Samsung nu ook aan het overwegen om geen opladers meer mee te leveren bij enkele smartphones. Het zou naar verluidt gaan om enkele modellen die gepland staan voor 2021. Het bedrijf is momenteel in onderhandeling met partners rond de realisatie van dit plan.

Kosten besparen

Vergeleken met een smartphone is de kostprijs van een oplader niet heel hoog. In een situatie waar bedrijven echter bezorgd zijn over de afnemende marges in verkopen, is elke gespaarde euro belangrijk.

Samsung werkt naar verluidt nog aan de fijnere details van het plan momenteel. Niet alle toekomstige Samsung-smartphones lijken zonder oplader geleverd te gaan worden.

Het is de vraag hoe consumenten gaan reageren op dit verrassende nieuws, mocht het plan in werking treden.

Klappen voor leveranciers

Het plan van Samsung heeft in potentie grote gevolgen voor leveranciers. De Zuid-Koreaanse fabrikant is met een productie van 400 miljoen smartphones op jaarbasis een van 's werelds grootste smartphoneproducenten.

Reduceert Samsung het aantal benodigde opladers drastisch, dan zullen leveranciers een flinke klap oplopen. Momenteel zijn er drie Zuid-Koreaanse bedrijven die de opladers leveren voor Samsung Electronics.

Wellicht dat de Galaxy Note 20 al geen lader meer in de doos heeft zitten, al lijkt dat wel erg vroeg te zijn voor het nieuwe plan van Samsung.