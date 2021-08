Samsung Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 leak toont alle specs

De voorbije maanden heeft de geruchtenmolen rond de Samsung Galaxy Z Fold 3 en Samsung Galaxy Z Flip 3 niet stil gestaan. Nu de onthulling van de smartphones op 11 augustus dichterbij komt, blijft de informatie echter binnenstromen. Dankzij een groot leak hebben we nu een zicht op alle specificaties van de aankomende toestellen.

De lijst met informatie is afkomstig van WinFuture. Zij plaatsten de volledige lijsten met specs voor zowel de Galaxy Z Fold 3 als Galaxy Z Flip 3 online, samen met enkele renders die hard lijken op de eerdere beelden die we reeds zagen verschijnen.

De lijsten tonen ons vrij weinig verrassende nieuwe feitjes, maar het is wel de meest volledige lijst met specs die we tot nu toe zagen verschijnen. De foldables zouden hun opwachting maken samen met de Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 4 Classic en de Galaxy Buds 2.

Volledige specs

De Galaxy Z Fold 3 komt naar verluidt met een 7,6 inch, 2.208 x 1.768 pixel, 120Hz hoofdscherm. Daarnaast is het toestel voorzien van een Snapdragon 888, 12GB RAM en heb je de keuze tussen 256GB of 512GB opslag. Er komen bovendien drie 12MP camera's op de achterzijde bij.

De batterij zou 4.400mAh bedragen en we krijgen blijkbaar ook een IPX8 waterdichtheid bij. Het toestel verschijnt in de volgende kleuren: Phantom Green, Phantom Black en Phantom Silver. De prijs zou beginnen bij 1.899 euro.

De Galaxy Z Flip 3 zou volgens WinFuture met een 6,7 inch hoofdscherm komen, met een resolutie van 2.640 x 1.080 pixels en 120Hz beeldverversing. Ook dit toestel zou door een Snapdragon 888 worden aangedreven. De Z Flip 3 komt met 8GB RAM en je hebt de keuze tussen 128GB of 256GB interne opslag. Er zouden ook twee 12MP camera's achteraan zitten.

De batterij van dit toestel zou met 3.300mAh wel kleiner zijn. Gelukkig is er ook dezelfde IPX8 waterdichtheid. Als we het leak mogen geloven, dan komt de smartphone in Phantom Black, Cream of Lavender. De startprijs zou 1.099 euro bedragen.

Het draait hier natuurlijk nog steeds om een leak, dus we mogen de bovenstaande specs nog niet helemaal voor waar aannemen. Ze lijken ons echter wel enorm plausibel, zeker als we ze afwegen ten opzichte van de eerder gelekte informatie. Hoe dan ook vindt de onthulling ervan op 11 augustus plaats tijdens het Samsung Galaxy Unpacked event, dus we hopen dan de nodige bevestiging te krijgen.