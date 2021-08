Samsung Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3: Europese prijzen gelekt

De prijzen van de Samsung Galaxy Z Fold 3 en Samsung Galaxy Z Flip 3 zijn mogelijk bekend. Het lijkt erop dat een van de foldables een stuk duurder is dan we aanvankelijk dachten.

Twitter-gebruiker @_snoopytech_ plaatste een prijslijst op het sociale medium. We weten echter niet in hoeverre we de bron kunnen vertrouwen, al heeft hij het vaker bij het rechte eind gehad.

De Galaxy Z Fold 3 zou naar verluidt 2.009 euro kosten voor de 256GB versie en 2.099 voor de 512GB variant. Als deze prijzen kloppen - neem het vooralsnog met een korrel zout - wordt de nieuwe foldable van Samsung iets duurder dan de Galaxy Z Fold 2 bij launch. Eerdere geruchten spraken juist over een prijsdaling voor de aankomende vouwbare smartphone.

Goedkopere Z Flip 3

Als het gaat om de Galaxy Z Flip 3, denkt dezelfde bron dat het toestel een prijskaartje krijgt van 1.029 euro voor het 128GB model en dat de 256GB versie 1.109 euro zal kosten.

De Z Flip 3 is in dat geval een stuk betaalbaarder dan we aanvankelijk dachten. Het maakt het toestel een stuk concurrerender op dat prijspunt. Waar een prijs daalt, ontbreken vaak ook functies. Het is mogelijk dat de Z Flip 3 over wat minder hoogwaardige specificaties zal beschikken dan de Z Fold 3. Beide foldables beschikken wel over waterbestendigheid.

We hebben al verschillende leaks en geruchten gezien voor de twee vouwbare toestellen. Zo zou de S Pen-stylus ondersteund worden op de Z Fold 3, terwijl de camera's mogelijk ietwat teleurstellend zijn. Dit alles wordt officieel aangekondigd op 11 augustus tijdens Samsung Galaxy Unpacked.

Via SlashGear