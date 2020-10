Samsung Galaxy Watch 3 zou gezelschap krijgen van goedkope fitnesstracker

De Samsung Galaxy Fit reeks bestaat uit goedkope fitness trackers en wordt door Samsung amper in de schijnwerpers gezet. Toch bevinden ze zich in een populair deel van de markt, dus het is logisch dat Samsung er meer van wil maken.

Het nieuws hiervan komt van een FCC-dossier (gespot door The Verge) van Samsung dat een nieuwe fitnessband lijkt te laten zien. Het dossier vertelt ons niet veel over de band zelf, het belangrijke nieuws is simpelweg dat er een nieuwe tracker van Samsung op komst is.

Dit zijn de beste fitnesstrackers

Lees hier de review van de Samsung Galaxy Watch Active 2

Samsung zal naar verwachting zijn Galaxy Watch 3 en Galaxy Buds 2 ergens eind juli lanceren, voordat de Galaxy Note 20 en Galaxy Fold 2 op 5 augustus worden gelanceerd. Het is mogelijk dat we dit najaar een nieuwe betaalbare fitnesstracker zullen zien voor mensen die geen grof geld willen gooien naar een nieuwe smartwatch.

Dossiers van de FCC worden soms maanden voor de lancering van een product ingediend en het zou bijgevolg een vrij snel proces zijn als we de nieuwe Samsung fitnesstracker de komende weken zouden zien.

Opvolging voor de Samsung Galaxy Fit?

De Samsung Galaxy Fit en Fit E werden medio 2019 onthuld als goedkope fitness trackers om te concurreren met de Fitbit Alta, Huawei Band 3 Pro en Xiaomi Mi Band 4.

Het was niet duidelijk of dit een terugkerende lijn zou zijn, maar de nieuwe FCC-dossiers impliceren dat Samsung meer van dit soort apparaten zou kunnen uitbrengen.

Misschien wordt dit de Samsung Galaxy Fit 2, maar gezien het gerucht dat het bedrijf het label '2' zou overslaan en naar Samsung Galaxy Watch 3 zou springen, wordt dit misschien de Galaxy Fit 3.

Hoe dan ook, we verwachten dat de Samsung Galaxy Watch 3 ergens in juli wordt onthuld en misschien zien we deze fitnesstracker ook wel tijdens de lancering.