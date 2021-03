Samsung Galaxy A72 krijgt mogelijk Space Zoom

De aanstaande Samsung Galaxy A72 krijgt mogelijk een geweldige camerafunctie die tot nu toe enkel in de vlaggenschepen zoals de Samsung S21 terechtkwamen. Space Zoom kan tot wel 30x digitale zoom bieden.

YouTuber TechTalkTV deelt deze informatie in een aantal tweets. De meeste info hebben we eerder gehoord, maar het is nu voor het eerst dat een high-end camerafunctie naar de middenklasse toestellen van Samsung zou komen.

Also first Galaxy A series phone to get the Space Zoom feature up to 30x pic.twitter.com/o6vUgCJKivMarch 7, 2021 See more

Space Zoom werd geïntroduceerd in de Samsung Galaxy S20-reeks en zorgt voor een 30x digitale zoom. Dat deze functie nu ook naar de Galaxy A72 komt, is een geweldig voordeel voor iedereen die niet de hoofdprijs kan of wil betalen voor een vlaggenschip van Samsung. Het is nog indrukwekkender als je bedenkt dat de voorganger, de Samsung Galaxy A71, niet eens een telelens aan boord had (slechts een 5MP dieptesensor).

Space Zoom maakt de A72 interessant

We hebben al heel wat geruchten gehoord over de Samsung Galaxy A72, waardoor we een goed beeld hebben over het aankomende mid-range toestel.

Het zou gaan om een 4G-only smartphone met een Snapdragon 720G-chipset, 6 of 8 GB RAM-geheugen en 128 of 256 GB aan opslag aan boord. De opslag moet uitbreidbaar zijn door middel van microSD (tot wel 1TB). Het toestel zou over een 6,7 inch Full HD Plus AMOLED-scherm beschikken (2400 x 1080) met een in-screen vingerafdrukscanner en een verversingssnelheid van 90Hz.

Daarnaast is er een 5000mAh batterij aanwezig, een 3,5 mm koptelefoonaansluiting en Android 11. We verwachten dan ook een degelijke middenklasse smartphone, zoals zijn voorganger.

De camera's moeten echter wel verschillen van de Samsung A71 van vorig jaar: we horen geruchten over een 32MP selfiecamera, een 64MP hoofdcamera, 12MP groothoeklens en een 2MP macroshooter. We hebben ook over een 8MP telelens gehoord met 3x zoom. Dat is minder dan de 64MP 3x optische zoom van de Galaxy S21, maar het is nog altijd een nette functie die de fotografiecapaciteiten van de middenklasse smartphones verbetert.

[Via Android Central]