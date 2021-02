Samsung Galaxy A72 'zonder 5G' volledig gelekt

Zij die dachten dat de vermeende Samsung Galaxy A72 een betaalbare manier zou zijn om een middenklasse 5G-smartphone van Samsung in huis te halen, kunnen wel eens pech hebben. Een recent lek toont de smartphone in al zijn glorie en stelt dat hij enkel 4G zal ondersteunen.

Dat blijkt uit een bericht op WinFuture.de, geschreven door Roland Quandt (een vrij geloofwaardige leaker). Hij zegt echter alleen dat de Galaxy A72 "initieel" enkel in een 4G-versie zou verschijnen. Hij suggereert dat een 5G-versie later kan volgen. We hebben inderdaad eerder de melding van een Samsung Galaxy A72 5G gezien, dus er is zeker nog hoop.

Hoe dan ook, volgens Quandt zal de 4G-versie van de Samsung Galaxy A72 met een Snapdragon 720G-chipset komen. Dat is een middenklasse chip die niet in staat is om een 5G-verbinding te voorzien, dus als we een 5G-versie wordt gelanceerd, zal het met een andere chipset zijn.

Samsung Galaxy A72: Neue Version des Smartphone-Verkaufsschlagers #GalaxyA72 #Samsung #Leak https://t.co/9cA3a1o6LfFebruary 13, 2021 See more

De Samsung Galaxy A72 zou naar verluidt ook met een 6,7 inch 1080x2400 Super AMOLED-scherm komen, met ingebouwde vingerafdrukscanner en een beeldverversing van 90Hz.

Er zou vooraan een 32MP geperforeerde selfiecamera komen. Achteraan vinden we dan 4 camera's, waaronder een 64MP hoofdcamera, een 12MP groothoeklens, een 2MP macrolens en 8MP camera die volgens de beschrijving "dubbel zoveel vergroting" heeft, wat ons doet vermoeden dat het om een telefotolens gaat.

De Samsung Galaxy A72 zou ook in verschillende varianten komen, met ofwel 6GB of 8GB RAM en 128GB of 256GB opslaghoeveelheid, samen met een microSD-kaartsleuf. Er zit naar verluidt ook een batterij met 5.000mAh in, naast Android 11 en een 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting.

De behuizing zou van plastic zijn, maar met een IP67-certificering, wat op een zekere waterdichtheid wijst. De prijs van de Samsung Galaxy A72 zou tot slot 449 euro bedragen. We hebben nog geen exacte datum dat het toestel wordt gelanceerd, maar gezien de hoeveelheid informatie in dit lek verwachten we dat het niet lang meer zal duren.