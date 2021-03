Samsung Galaxy A52 mogelijk onthuld in unboxing video

De Samsung Galaxy A52 is een van twee middenklasse smartphones die Samsung wil onthullen tijdens een aankomend event op 17 maart. Het toestel is mogelijk zojuist onthuld in een unboxing video.

We hebben een hoop gehoord over de Samsung Galaxy A72 en de A52, maar als we YouTuber Moboaesthetics mogen geloven is de A52 nu ook op beeld te bewonderen.

We kunnen zoals gewoonlijk niet waarborgen dat het product in de YouTube-video daadwerkelijk de Galaxy A52 is, maar het lijkt in elk geval wel op een echte Samsung-telefoon. Moboaesthetics neemt de moeite om alles te tonen in de doos die er nog ongeopend uitziet. We zouden dan ook verbaasd zijn als de inhoud van de video vervalst is.

De Samsung A52 ziet er iets anders uit dan zijn voorganger als je kijkt naar het nieuwe camerablok met vier camera's. Moboaesthetics beweert dat de achterkant van plastic gemaakt is, hoewel de camerabult wel naadloos lijkt over te lopen in de behuizing.

Sommige details hebben we eerder gehoord: vier camera's aan de acherzijde, waaronder 64MP, 8MP, 2MP en 5MP camera's (waarschijnlijk een hoofdcamera, groothoeklens, dieptecamera en macrolens). Op de doos van de A52 zien we '5G' staan. Daarnaast zou er een Snapdragon 750G-chipset onder de motorkap zitten. Dit is in lijn met geruchten over 5G-versie. Het 4G-model zou naar verluidt met een Snapdragon 720G-chipset komen.

In de unboxing video zien we bovendien dat het toestel met een 25W-oplader komt, maar niet met bekabelde oortjes. De Samsung Galaxy S21-reeks kwam met geen van beide, dus het is een aangename bijkomstigheid. Al weten we niet of de oortjes in alle regio's worden meegeleverd.

Niet veel meer te ontdekken

We weten al dat beide toestellen verbeterde versies zijn van eerdere modellen. De unboxing video geeft het beste beeld van de A52 tot nu toe. We zullen ongetwijfeld meer horen tijdens het Samsung Unpacked-evenement op 17 maart. De toestellen zijn beide per ongeluk onthuld op de website van Samsung in het Midden-Oosten, maar we moeten nog afwachten tot we de A72 in het echt kunnen zien.

Ook over de A72 is genoeg voorbij gekomen. We zijn vooral benieuwd hoeveel geruchten, zoals de komst van Space Zoom, kloppen. Het is ook de vraag of deze functie ook naar de A52 komt.

Via XDA Developers