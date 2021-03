Samsung Galaxy Unpacked evenement op 17 maart: onthulling van A-serie?

We mogen ons opmaken voor een nieuw Unpacked-evenement, wat plaatsvindt op 17 maart om 16:00 CET. We verwachten niet de opvolger van de Samsung Galaxy S21 te verwelkomen, maar we houden er wel rekening mee dat de Samsung Galaxy A72 mogelijk uit de doeken wordt gedaan. Het event wordt gestreamd op de website van Samsung en de officiële YouTube-pagina.

De Galaxy A-serie staat doorgaans bekend als de midrange-serie van Samsung, maar de Galaxy A72 is naar verluidt een stukje krachtiger dan de doorsnee middenmoter. De laatste geruchten melden dat de A72 beschikt over 30x digitale zoom (Space Zoom genoemd). Dit is indrukwekkend, aangezien de A71 niet gebruikmaakt van een telefotocamera.

Samsung heeft nergens vermeld dat de A72 het product gaat worden wat men gaat onthullen. De details over het event zijn behoorlijk schaars zelfs. We hebben wel enkele hints dat de focus gericht zal zijn op de A72. Onder meer de naam ('Samsung's Galaxy Awesome Unpacked') en de verdachte hoofdletters in de omschrijving van het aankondigingsbericht: “Join us on March 17 for the Galaxy Awesome Unpacked to hear how Samsung Electronics is bringing Awesome to everyone.”

Afgaande op de geruchten zou het 'Awesome' zijn als de A72 wordt onthuld.

Samsung Galaxy A72 met enkele high-end specs

Buiten de Space Zoom is er nog genoeg ander nieuws wat we verwachten van de A72. Zo moet er onder meer een 6,7 inch FHD+ AMOLED-scherm aanwezig zijn met een ververssnelheid van 90Hz, plus een vingerafdrukscanner onder het display, tot wel 256GB opslaggeheugen, 5.000mAh aan accucapaciteit en een koptelefooningang.

Verder zien we nog enkele respectabele specificaties die overgenomen lijken te worden van de Galaxy A71: een 32MP-frontcamera en een camerablok met daarin een primaire 64MP-camera, 12MP-groothoekcamera met een beeldhoek van 123 graden, 5MP-macrosensor en 8MP-telefotocamera. Het ziet ernaar uit dat de A72 geen 5G-ondersteuning krijgt, of dat er twee verschillende varianten verschijnen (één zonder 5G-ondersteuning en één met). Voor meer duidelijkheid moeten we wachten tot 17 maart.