PS5 laat je kwetsende gesprekken opnemen en rapporteren

De PS5 krijgt een nieuwe functie die je voice chats laat opnemen voor het geval dat je giftig of beledigend gedrag moet aangeven bij een moderator van Sony.

Sony heeft de introductie van de functie moeten verduidelijken, in navolging van de 8.00-systeemupdate voor de PS4, waarvan de gebruikers onderworpen zijn aan opnames bij cross-platformtitels van zodra de nieuwe console lanceert.

"In navolging van deze update zien gebruikers een notificaties over Party Safety en dat voice chats in groepen kunnen worden opgenomen," zegt het bericht van Sony.

"Het opnemen van voice chats voor moderatie is een functie die beschikbaar zal zijn op de PS5 bij de lancering, en zal gebruikers in staat stellen om hun gesprekken op de PS5 op te nemen en dan op te sturen ter moderatie."

"De pop-up die je nu op PS4 te zien krijgt, is bedoeld om je te laten weten dat als je in een chat zit met een PS5-gebruiker (na de lancering), dat zij dan die opnames van hun PS5-console kunnen opsturen naar SIE."

Sony heeft in een aparte verklaring op Twitter duidelijk gemaakt dat het niet standaard alle conversaties opneemt, en dat dit een optie is die gebruikers kunnen inschakelen.

De functie zal beschikbaar zijn voor PS5-spelers en houdt het opnemen van PS4-spelers in, en toch zullen de gebruikers van de huidige generatie niet in staat zijn om PS5-gebruikers op te nemen. Er is dus een zekere ongelijkheid qua veiligheid en rapportage over beide generaties heen, in dat opzicht. Sony zal dit nauwlettend in de gaten moeten houden om misbruik te voorkomen. Verder zullen gamers zich er bewust van moeten zijn dat gesprekken niet langer vluchtig of privé zijn.