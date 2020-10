Enkele Sony tv's krijgen update ter voorbereiding komst PS5

Twee televisies van Sony krijgen een update ter voorbereiding van de lancering van de PlayStation 5, later dit jaar. De toevoeging van next-gen technologieën moet ervoor zorgen dat het spelen van PS5-games nog beter wordt op deze tv's.

Zowel de Sony ZH8 (een high-end 8K televisie) en de Sony XH90 (een mid-range 4K televisie) krijgen vanaf 14 oktober een update. De PS5 komt op 19 november uit. Met deze tv's kun je vanaf dag één gebruik maken van de voordelen van HDMI 2.1 op de PS5-console.

HDMI 2.1 maakt een aantal belangrijke functies voor gaming mogelijk, waaronder Variable Refresh Rate. Dit vermindert haperende beelden en maakt bewegingen vloeiender door de framesnelheid tussen het gamen door aan te passen. Ook wordt de Auto Low Latency Mode hierdoor mogelijk gemaakt. Deze vermindert lag, waardoor je in-game sneller kunt reageren.

De aantrekkingskracht van de PS5 ligt vooral in het verhoogde vermogen. Er is een stijging in kracht ten opzichte van de vorige generatie consoles, zelfs zonder deze extra functies. Maar als je toch voor dat stapje extra gaat, wil je wellicht een televisie die daar bij aansluit.

Hoe krijg je er een?

De 75-inch Sony ZH8 heeft een flink prijskaartje van €5599, maar biedt wel 8K resolutie. De goedkopere 4K-televisie van Sony, de XH90, is in vergelijking een koopje: de 85-inch variant kost €2639. Een kleiner 65- of 55-inch model kost €1499 of €1149.

