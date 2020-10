De eerste indrukken van de PS5 zijn veelbelovend

We hebben nu al maanden te horen gekregen waar de PS5 toe in staat is op papier, maar nu kunnen we eindelijk ontdekken hoe de nieuwe PlayStation presteert - en het klinkt vrij indrukwekkend.

Een beperkt aantal publicaties en YouTubers uit Japan heeft hands-on toegang gekregen tot de PS5 (en enkele spelletjes), en ze hebben geleidelijk aan hun bevindingen rond enkele belangrijke aspecten van de nieuwe console uitgebracht, inclusief de (gigantische) grootte, supersnelle SSD, immersieve DualSense controllerfuncties en een bijna geruisloze prestatie.

Dit is de eerste keer dat we een blik op de PS5 hebben gekregen, op lekken en het promotiemateriaal van Sony na, nu er publicaties zijn met gedetailleerde video's, foto's en indrukken van de nieuwe console - alsook gameplay van aankomende spelletjes op de PS5, zoals de PS5 exclusives Godfall en Astro's Playroom.

Het is een reus - maar wel een goed geventileerde reus

We wisten al dat de PS5 de grootste (en zwaarste) console ooit van Sony ging worden, met een grootte van 390mm x 104mm x 260mm (breedte x hoogte x diepte) en 4,5kg. Je krijgt echter slechts een beeld van de grootte van de console als je ze hands-on te zien krijgt naast een televisie.

Verscheidene publicaties hebben close-up beelden van de PS5 hardware vrijgegeven, inclusief de afbeeldingen die je hieronder kan terugvinden van Dengeki Online, waar je de grootte van de console te zien krijgt.

Dengeki: "[...] what was shocking to me this time was how quiet the fan was. There must have been many people who were curious about this. It was so quiet!"They also note that they couldn't take a look at the PS5 OS or use the Create buttonhttps://t.co/S5hp6Utzar pic.twitter.com/FJ0Qiwk6wJOctober 4, 2020

4gamer gaat iets verder in zijn bericht over de hardware en het ontwerp van de console, en zegt dat de rondingen van de PS5 hem "slanker laten voelen dan de echte grootte van bijna elke hoek." Volgens 4gamer is dit het geval ongeacht of de console horizontaal of verticaal staat - met een stand die wordt geleverd voor zij die hem graag rechtop zetten.

4gamer is ook vol lof over het koelingssysteem van de PS5 en laat ook zien hoe dit exact werkt. Volgens het bericht neemt de console lucht uit de ventilatiekanalen die je in de afbeeldingen boven kan zien en drukt deze langs achter uit de machine. De verslaggevers werden echter niet toegestaan om afbeeldingen van de achterkant van de console te tonen.

Real PS5 hardware up-closehttps://t.co/rqiT9kUAS0 pic.twitter.com/zThGk6wDR1October 4, 2020

Wat het meest interessant bleek, was dat 4gamer en de andere publicaties die eerste indrukken konden opdoen, allemaal aangaven dat de PS5 stil was tijdens het spelen, en dat een minimale hitte werd uitgestraald. Hoe dan ook suggereert 4gamer wel dat spelers genoeg ruimte moeten openlaten voor hun PS5 om lucht op te pakken en hitte te kunnen voeren - en stelde een opening voor van 10-15 cm vooraan, achteraan, links en rechts van de console.

Je kan de hardware close-upvideo van de PS5 van Famitsu hieronder bekijken:

Het toestel is zo snel als we hadden verwacht

Ook al kregen de berichtgevers die met de PS5 aan de slag konden niet de kans om alle aspecten van de PS5 te bestuderen - zoals de UI en het dashboard - toch kregen ze de kans om een paar aankomende PS5-games te spelen als onderdeel van hun preview, waaronder Godfall en Astro's Playroom.

Er waren reeds video's die gameplay van deze titels tonen, maar nu is er wat focus op de laadtijden en supersnelle SSD van de PS5. Famitsu was vol lof over de tijd die nodig was om opnieuw te starten nadat je stierf in het spel, en hoe snel de gedetailleerde next-gen visuals werden ingeladen.

"Er kan gezegd worden dat de laadstress eindelijk is verdwenen," schrijft Famitsu. "Het is geweldig hoe deze data wordt gelezen en er in een oogwenk een nieuwe wereld verschijnt op het scherm."

DualSense voelt geweldig

De hands-on indrukken zijn vrij gedetailleerd over de nieuwe DualSense controller, en ze leggen uit hoe de haptische feedback van de gamepad en ingebouwde audio je de verschillende omgevingen laten beleven waar Astro zich in bevindt.

"Als je op het metaal wandelt, dan wordt er een sterke vibratie vrijgegeven met een uniek metaal-geluid, en je kan ook een licht glad gevoel krijgen op het glas," schrijft Famitsu.

"Haptische feedback voorspelde dat het gevoel zou veranderen in 'echte' plaatsen, zoals onderwater of in moerassen, maar ik werd verrast door het subtiele verschil in vloermaterialen."

Als toevoeging postte 4gamer beelden van de DualSense met verscheidene gekleurde lichtbalkjes.

DualSense with different colored lightbars pic.twitter.com/QTrISdNzs4October 4, 2020

Er is ook al onthuld dat Sony bij de PS5 gebruik wil maken van 'X' als de bevestigingsknop in plaats van 'O' - iets waar ongetwijfeld veel gamers aan zullen moeten wennen.

Deze eerste indrukken kunnen enkel het tipje van de ijsberg bevatten als het op de nieuwe PS5 aankomt, maar het is een goede start en - uitgaande van wat we al hebben gehoord - het ziet ernaar uit dat de nieuwe PS5 net zo krachtig (en snel) zal worden als we hadden verwacht.

Hopelijk zal het niet al te lang meer duren vooraleer we een blik kunnen werpen op de UI van de console, maar we verwachten dat er meer informatie vrijkomt de komende weken.

