PS5 DualSense controller nu ook beschikbaar in zwart en rood

Lang niet iedereen is tevreden over het design van de PS5-console, maar de DualSense-controller is gemakkelijk een indrukwekkend apparaat te noemen. Al is het maar dankzij de uitstekende haptische feedback en next-gen adaptieve triggers.

Net als de PS5 zelf, is de DualSense-controller vanaf de release enkel beschikbaar geweest in het wit (met zwarte details). Daar komt nu verandering in, aangezien Sony twee nieuwe kleuropties introduceert: Cosmic Red en Midnight Black.

Werd tijd

Veel mensen zouden graag een zwarte PS5-console of zwarte face plates zien. Als antwoord daarop zijn er zelfs bedrijven aan de slag gegaan met hun eigen third-party face plates (wat Sony uiteraard tegengaat). We verwachten daarom dat de Midnight Black-controllesr als warme broodjes over de toonbank gaan.

Cosmic Red brengt daarentegen een gedurfde kleuroptie naar de controller, al lijkt het wat meer op magenta dan op Ferrari-rood.

Interessant genoeg is een van de twee nieuwe controlleropties iets hoger geprijsd dan de ander. De Cosmic Red-versie kost 74,99 euro, terwijl de Midnight Black-versie 69,99 euro kost.

Beide controllers zijn beschikbaar om te pre-orderen bij de meeste grote verkopers van gamingproducten. De release staat gepland voor 18 juni volgens Nedgame.