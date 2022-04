PlayStation Plus-games mei 2022: dit zijn de gratis PS Plus-games deze maand

Geen PS Plus? Koop of vernieuw hier: (Image credit: Sony) Heb je nog geen PS Plus of wil je vernieuwen? Je koopt codes voor drie maanden bij deze verkooppunten: Bol.com | Nedgame

De PS Plus-games van mei 2022 zijn weer door Sony uit de doeken gedaan. Het bedrijf heeft de line-up van gratis games uit de doeken gedaan op zijn officiële blog.

Zoals elke maand kan je weer een boel gratis games toevoegen aan jouw bibliotheek. Deze maand kan je aan de slag met sport, survivalgames en een roguelike. Eentje daarvan is enkel op de PS4 beschikbaar, de rest op zowel de PlayStation 4 als PlayStation 5.

De maandelijkse gratis PS Plus-games zijn een goede manier om PlayStation-games uit te proberen die je anders misschien niet had gespeeld. Mogelijk zijn de titels onder jouw radar verdwenen of waren ze te duur om direct bij release te kopen.

Onthoud dat PlayStation Plus-games slechts één maand beschikbaar zijn om aan je bibliotheek toe te voegen. Vergeet dus niet om dit op tijd te doen. De games zijn gratis beschikbaar vanaf 5 april. Je hebt tot 2 mei 2022 de tijd om de games in jouw gamebibliotheek te krijgen.

Sony heeft ook laten weten dat Persona 5 vanaf 11 mei uit de PS Plus Collection verdwijnt. Je hebt tot die tijd om de game toe te voegen aan je bibliotheek.

De PS Plus-games van april zijn tot en met 2 mei te downloaden.

FIFA 22 (PS4 & PS5)

Duik in de nieuwste versie van een van 's werelds meest geliefde voetbalspellen. Waan je tijdens een match zelf op het veld en voel de adrenaline gieren. Stel jouw eigen dream team samen in Ultimate Team, speel wat straatvoetbal in Volta Football of maak een ploeg in de Carrière-modus. Je kan zowel lokale als online multiplayer-wedstrijden organiseren op de PS4 en PS5.

Tribes of Midgard (PS4 & PS5)

In deze RPG Tribes of Midgard kom je terecht in de Noorse mythologie en kruip je in de huid van een Einherjar. Met jouw personage moet je proberen om Yggdrasil te beschermen van monsters die het einde van de wereld willen laten plaatsvinden. Vind allerlei items waarmee je jezelf kan upgraden en jouw dorp kan versterken. Wordt het allemaal teveel? Dan kan je in een ploeg van 10 samen aan de slag gaan om Ragnarök te voorkomen.

Curse of the Dead Gods (PS4)

In deze single player roguelike verken je een vervloekte tempel waar niets is wat het lijkt. Neem het op tegen een horde monsters en vallen, en voorzie jezelf van een arsenaal aan wapens die je zullen helpen, maar ook tegenwerken, waardoor je elke keer op een volledig andere manier kan spelen. Sterven is onvermijdelijk, maar zodra je terugkomt, ben je des te sterker zodat je nog eens kan proberen.