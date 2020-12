'Oppo werkt aan telefoon met afneembare camera'

Smartphonefabrikanten proberen de ontwerpen van hun toestellen telkens weer te innoveren. Het ziet ernaar uit dat het team van Oppo aan het experimenteren is met een afneembare cameramodule.

91mobiles heeft opgemerkt dat een recentelijk aangevraagd patent van Oppo dit idee omschrijft. De module zou volledig van het toestel kunnen worden gehaald, waardoor gebruikers gemakkelijker foto's kunnen maken vanuit verschillende hoeken.

Het kleine camerablok zou volgens het patent over een eigen lithiumbatterij beschikken en NFC, wifi en bluetooth ondersteunen voor draadloze connectiviteit. Er is ook een USB-C poort aanwezig, waardoor je foto's gemakkelijk kunt overzetten.

Het patent suggereert dat er een mogelijkheid is om de cameramodule te upgraden voor een andere variant. Zo zou je een camera van betere kwaliteit kunnen gebruiken, waar je hoogstwaarschijnlijk extra voor moet betalen.

(Image credit: Oppo/WIPO via 91mobiles)

In de afbeeldingen is te zien dat de cameramodule twee sensoren heeft en een flash. Het is natuurlijk niet zeker of het hier om het uiteindelijke ontwerp gaat. Patenten laten namelijk zien waar de fabrikanten aan werken, niet wat ook daadwerkelijk op de markt wordt gebracht.

Een Oppo-telefoon als deze zou geen selfiecamera nodig hebben, wat inhoudt dat het geperforeerde gat in de notch kan worden weggelaten. Hierdoor is een ononderbroken voorkant mogelijk. De afneembare camera zou als het ware zelfs een vervanging kunnen zijn van een selfiecamera dat onder het scherm is verwerkt.

Of veel mensen het prettig vinden om de cameramodule steeds te moeten verwijderen als zij een selfie willen nemen, is nog maar de vraag. Het geeft in ieder geval veel creatieve opties, aangezien je de camera op afstand met je telefoon kunt bedienen.

We moeten afwachten of deze afneembare camera daadwerkelijk naar een Oppo-toestel zal komen en hoe gemakkelijk deze is in gebruik. Houd TechRadar in de gaten voor meer nieuws over Oppo en deze cameratechnologie.

Via Engadget