Motorola Moto G Nio lek wijst op dubbele selfiecamera en kans op Snapdragon 865

Motorola heeft al bevestigd dat het van plan is om een Snapdragon 800-chipset te gebruiken in toekomstige Moto G-smartphone. Nu kunnen we ook een eerste blik werpen op hoe die smartphone eruit kan gaan zien.

De smartphone zou door het leven gaan als de Motorola Moto G Nio. Dit is niet de eerste keer dat we van dit toestel horen, maar wel de eerste keer dat het in een lek verschijnt. Dat lek is afkomstig van de vaak accurate leaker Evan Blass en hij beweert bovendien dat het de eerste Moto G zal zijn met een Snapdragon 800-serie chipset.

Het gelekte beeld kunnen we hier niet publiceren, maar we kunnen wel zeggen dat het een telefoon toont met dubbele selfiecamera en een groot, vlak display met erg dunne schermranden.

High-end voor een Moto G

Andere lekken claimen dat de Moto G Nio betere specs zal hebben dan een typische Moto G, waaronder een Snapdragon 865-chipset, die ook te vinden is in de OnePlus 8T. Dus hoewel dit nog niet bevestigd is, ziet het ernaar uit dat dit de eerste Moto G met een processor uit de Snapdragon 800-serie zal zijn.

Toevallig werd een soortgelijke smartphone met een dubbele selfiecamera gespot in een Motorola-video, waarin gesproken werd over een nieuwe functie die het bedrijf ontwikkelt om smartphones te gebruiken als een gaming console, een TV-interface en een Samsung DeX-achtige desktop-interface.

Om deze nieuwe functie volledig te ondersteunen, zou de Moto G Nio ook uitgerust kunnen zijn met een DisplayPort Alternate Mode, een uitbreiding van USB Type-C om video-uitvoer naar externe beeldschermen te ondersteunen. Voor Motorola-smartphones die al bestaan, zal deze nieuwe functie naar verwachting verschijnen in de Android 11-update.

Andere specificaties die eerder werden genoemd voor de Moto G Nio zijn een scherm met een 105Hz verversingssnelheid, tenminste 8GB RAM in combinatie met 256GB opslagruimte en een 5.000mAh-batterij.

We zien echter ook een variant met een hogere geheugen- en opslagcombinatie. Op basis van lekken wordt verwacht dat de Moto G Nio op Android 11 zal draaien. Dit alles is nog niet bevestigd, maar we verwachten alleszins dat we binnenkort meer over de Moto G Nio zullen horen.