Oppo verlengt software-ondersteuning vanaf 2023 voor bepaalde modellen

Het heeft even geduurd, maar steeds meer fabrikanten van Android-telefoons beginnen langere ondersteuning te bieden voor de software van hun toestellen. Ook Oppo lijkt nu in de voetstappen van bijvoorbeeld Samsung en OnePlus te treden.

Oppo heeft vandaag aangekondigd dat het updatebeleid van ColorOS (Oppo's softwarelaag bovenop Android) op bepaalde vlaggenschipmodellen verder wordt uitgebreid. Net als Samsung en OnePlus gaat Oppo nu op die geselecteerde toestellen vier grote updates van hun ColorOS voorzien en blijven de toestellen dus ook vijf jaar lang veiligheidsupdates krijgen. Dit zagen we dus ook al gebeuren bij de Galaxy S22 en bepaalde andere toestellen.

Dit beleid gaat Oppo wereldwijd invoeren. Het is dus nog niet helemaal duidelijk welke Oppo-modellen er nu verlengde software-ondersteuning gaan krijgen. Misschien dat de Oppo Find N2 Flip een van de eersten zal zijn, aangezien die gepland staat voor Q1 van 2023. De bewoording van Oppo maakt ook niet duidelijk of sommige bestaande toestellen in 2023 gaan profiteren van dit beleid of dat het puur om nieuwe toestellen vanaf 2023 gaat. Het is dus onduidelijk of bijvoorbeeld de Oppo Reno 8 Pro van eerder dit jaar onder dit beleid gaat vallen.

Het is dus in ieder geval een stap in de juiste richting voor Oppo, ook al is er nog veel onduidelijk. Hopelijk is dit ook extra motivatie voor andere smartphone-fabrikanten om vergelijkbare veranderingen te maken aan hun updatebeleid. Al is het toch nog iets fijner als ze inspiratie nemen van Samsung en ook duidelijk aangeven welke apparaten hier profijt van gaan hebben en dat ze er ook voor zorgen dat oudere apparaten er profijt van krijgen.

Snellere uitrol van ColorOS 13

In hetzelfde persbericht meldde Oppo ook dat de uitrol van het nieuwste ColorOS 13-besturingssysteem sneller verloopt dan bij alle voorgaande versies van dit besturingssysteem.

ColorOS 13 lanceerde in augustus 2022 en deze versie van Oppo's besturingssysteem is inmiddels al wereldwijd beschikbaar op 33 Oppo-toestellen. Dit maakt het de snelste en grootste update van ColorOS in de hele geschiedenis van Oppo's eigen software op basis van Android. ColorOS 13 heeft inmiddels ook al drie keer zoveel gebruikers gekregen dan ColorOS 12 in dezelfde periode na de release van het besturingssysteem.

De meest recente versie van het besturingssysteem bevat het nieuwe 'Aquamorphic Design' voor de gebruikersinterface en beschikt over een aantal nieuwe en unieke functies, zoals 'Smart Always-on Display', 'Multi-Screen Connect' en 'Home Screen Management'. Als je een Oppo-toestel uit 2022 hebt, is het dus wel nog even afwachten om te zien of je ook nog de nieuwe ColorOS 14-functies mag gaan meemaken op je huidige telefoon.