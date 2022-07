Ook gamers kiezen niet voor het upgraden naar Windows 11

Windows 11 boekt vooruitgang met het binnenhalen van gamers, maar over het algemeen loopt de overstap vrij stroef volgens de meest recente statistieken op Steam.

De Steam hardware- en software-enquête van juni (opens in new tab) is net gepubliceerd. Deze laat zien dat het aantal gamers dat het game-platform van Valve op Windows 11 gebruikt eindelijk naar 20 procent is gestegen, om precies te zijn 21,23 procent.

Het percentage is ten opzichte van vorige maand met 1,63 procent gestegen, wat betekent dat in de afgelopen drie maanden het marktaandeel van Windows 11 op Steam net onder de 4,4 procent zit. (opens in new tab) Dit is een gemiddelde van 1,5 procent per maand.

Dat is niet best, aangezien we begin 2022 nog een stijging van 2 procent en zelfs een boost van 3,4 procent in januari zagen.

Windows 10 is nog steeds het besturingssysteem dat door Steam-gamers gebruikt wordt, met zo'n 71,26 procent. Wel zakte dit percentage dit maand met 2,63 procent (waardoor het een klein marktaandeel verloor ten opzichte van Windows 7. Dit ligt vooral aan de vraagstelling van de enquête aangezien deze elke maand anders ingericht wordt).

Analyse: grotere veranderingen zijn op komst voor gaming

Natuurlijk kunnen we wijzen naar de twee procent of drie procent vooruitgang in de vorige maanden. Dit zegt echter niet veel, aangezien hier vooral early adopters tussen zaten. Het besturingssysteem was toen ook nog niet zo lang uit.

Toch hebben we het gevoel dat het gestaag groeien in de afgelopen maanden, zoals we al eerder schreven, behoorlijk traag gaat voor Windows 11. Een mogelijk oorzaak is dat de technologie die het nieuwe besturingssysteem bevat nog niet voor gaming is afgesteld.

Ja, Windows 11 heeft momenteel een aantal nieuwigheidjes die live en nuttig zijn, zoals Auto HDR (opens in new tab), wat fantastisch werkt met een HDR-scherm, en wat lichte prestatieverbeteringen onder de motorkap. Maar een van de grootste veranderingen voor gaming, zoals DirectStorage (opens in new tab) welke veel verbeteringen naar Windows 11-systemen brengt, zijn nog steeds afwezig.(Eigenlijk is DirectStorage al aan het draaien op Windows 11, maar zijn er nog geen games die dit ondersteunen. De eerste game die dit bevat is Forspoken (opens in new tab), welke in oktober uitkomt).

Wat betreft het overtuigen van gamers om te upgraden is DirectStorage vele malen interessanter als deze uitkomt. We zien waarschijnlijk grotere stijgingen in het aantal overstappen naar Windows 11 als dit toegevoegd wordt. Tot dat moment groeit het percentage gebruikers van Windows 11 op gestage, oninteressante wijze door.

Ook buiten gaming om blijkt uit verschillende statistieken dat Windows 11 maar weinig wordt gedownload. Voor nu is het een besturingssysteem dat worstelt met gebruikers binnen een redelijk tijdsbestek aan te trekken. Windows 11 22H2 brengt daar wellicht nog verandering in, met een aantal nuttige functies aan boord wanneer deze later dit jaar arriveert.