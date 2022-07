Windows 11 blijft worstelen met binnenhalen nieuwe gebruikers

Windows 11 wordt nog altijd niet veel gebruikt. Dit blijkt uit de nieuwe cijfers van het marktaandeel van Microsoft´s besturingssysteem.

Berichtgeving over de Windows-versies en hun respectievelijke marktaandeel, verzameld door AdDuplex (opens in new tab) voor juni 2022, laat zien dat Windows 11 nu op 23,1 procent van de pc's staat die in de cijfers van het bedrijf zijn opgenomen. (Dat zijn Windows-machines waarop Microsoft Store-apps draaien die de advertenties van AdDuplex weergeven).

Zoals AdDuplex vermeldt heeft in de afgelopen twee maanden slechts 3,4 procent van alle Windows pc´s (opens in new tab) de upgrade naar Windows 11 gekregen. Dit betekent dat de migratie naar het nieuwste besturingssysteem in het algemeen wat traag verloopt.

Windows 10-versies hebben met afstand het grootste marktaandeel. De meest populaire versie, Windows 10 21H2, staat op 38,2 procent en de 21H1-update haalt de tweede plaats: 23,9 procent.

Analyse: pijnlijk weinig progressie in 2022

Alhoewel 3,4 procent in de afgelopen maanden niet iets is om over naar huis te schrijven, is het beter dan de twee maanden voor deze periode. Windows 11 haalde toen slechts 0,6 procent binnen qua marktaandeel.

Windows 11 zag een groeispurt van 3,2 procent in februari welke een vrij forse adoptiepiek afsloot en het aandeel van het OS verdubbelde aan het einde van 2021. Sindsdien is er volgens de statistieken van AdDuplex weinig groei geweest.

We moeten nooit te veel aannames maken op basis van dit soort cijfers, aangezien ze slechts een momentopname zijn van de populariteit van Windows 11. Toch lijken de cijfers aan te geven dat er een vroege adaptatiepiek was door voornamelijk gebruikers die nieuwsgierig waren, maar sindsdien verloopt het allemaal stroef.

Aangezien het nog wel een tijd duurt voordat Microsoft de stekker uit Windows 10-ondersteuning trekt (richting het einde van 2025) verwachten we niet dat de overstap naar Windows 11 binnenkort gaat versnellen. Nieuwe laptops en desktops die het nieuwe besturingssysteem bij aankoop geïnstalleerd hebben, brengen het percentage van gebruikers gestaag omhoog.

Er zijn een aantal technologieën die desondanks voor bredere adaptatie zouden kunnen zorgen. Zo is er DirectStorage voor de gamers onder ons, welke Windows 11 een grote boost zou kunnen geven. (opens in new tab) Niet alleen voor laadtijden op een SSD, maar ook voor soepelere open wereld-games (assets worden sneller ingeladen) en games die deze functie ondersteunen, welke er nog niet zijn. (Alhoewel de eerste game met DirectStorage, Forspoken (opens in new tab), later dit jaar op pc arriveert).

Via Betanews (opens in new tab)