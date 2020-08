OnePlus verkoopt smartphones met niet-verwijderbare Facebook bloatware

Bloatware is al jarenlang een probleem waar veel Android-gebruikers tegenaan lopen. Buiten de Pixel-serie en Android One-telefoons zijn er nog maar weinig smartphones op de markt die zonder bloatware verschijnen. Veel van deze vooraf geïnstalleerde applicaties zijn ook niet door de gebruiker (volledig) te verwijderen. Naast dat deze apps onnodig ruimte innemen, stelen sommigen ook nog eens data van gebruikers.

OnePlus heeft haar eigen softwareschil OxygenOS altijd neergezet als een 'bijna stock-Android ervaring'. Mede daardoor heeft het veel Nexus-fans in de fanbase zitten. Gebruikers hebben nu echter melding gemaakt van het feit dat er OnePlus-smartphones verscheept worden met niet-verwijderbare bloatware van Facebook, en laat dat nu net een bedrijf zijn wat qua privacy-problemen vaak in het nieuws is geweest.

I hate this so much pic.twitter.com/0cViyKaMGVAugust 1, 2020

Max Weinbach van XDA-ontwikkelaars had onlangs een serie tweets geplaatst waarin hij benadrukte dat zijn gloednieuwe OnePlus-telefoon met voorgeïnstalleerde Facebook-diensten en Facebook App Installer was geleverd. Weinbach meldde verder dat oude versies van apps uit de Facebook-familie automatisch worden geüpdatet met behulp van Facebook-diensten in plaats van de Play Store.

OnePlus heeft aan AndroidPolice bevestigd dat "de OnePlus 8, OnePlus 8 Pro en OnePlus Nord allemaal de Facebook App Installer, Facebook App Manager en Facebook Services als systeem-apps bevatten". De Facebook-app, Messenger en Instagram-apps zijn samen met de Netflix-applicatie voorgeïnstalleerd op deze telefoons.

(Image credit: AndroidPolice)

Het bedrijf legt uit dat het vooraf installeren van deze Facebook-apps "zorgt voor een betere efficiëntie van de batterij op Facebook" en "de HDR-weergave van Netflix verbetert".

De logica van OnePlus is zo vaag als maar kan, omdat het vooraf installeren van apps of het toevoegen van bloatware de prestaties van een specifieke applicatie nauwelijks verbetert. Wel kan het de privacy van de gebruiker in gevaar brengen door applicaties van derden toegang te geven tot persoonlijke informatie zonder toestemming of medeweten van de gebruiker.

Hoewel gebruikers applicaties zoals Facebook, Instagram en Messenger etc. kunnen verwijderen, is het verwijderen van de achtergrondapplicaties zoals Facebook services en Facebook App Installer niet eenvoudig voor een gewone gebruiker. Het feit dat deze applicaties bleken te communiceren met Facebooks servers met behulp van telefoongegevens en kunnen dwingen tot het installeren van een niet-Play Store versie van de Facebook app is uiterst gevaarlijk, omdat er geen manier is om de activiteit ervan te controleren.