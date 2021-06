OnePlus Nord CE 5G: vrijwel alle specificaties gelekt

De OnePlus Nord CE 5G is een van de meest geanticipeerde smartphones van het moment. Volgende week wordt het toestel officieel gelanceerd, maar we weten dankzij een groot lek al bijna elke specificatie van het toestel.

De onthulling staat gepland voor 10 juni en de OnePlus Nord CE 5G zal de line-up van het bedrijf naar een nieuw laag prijspunt brengen in Europa. We kwamen eerder al te weten over enkele belangrijke specificaties, zoals de Qualcomm Snapdragon 750G-chipset. Als het huidige lek klopt, blijft er vrij weinig aan de verbeelding over.

Het nieuwe lek is afkomstig van Yogesh, die in het verleden een relatief betrouwbare bron is gebleken. Er wordt gesteld dat de OnePlus Nord CE 5G over een relatief compact 6,43 inch AMOLED-display beschikt met Full HD+ resolutie en een verversingssnelheid van 90Hz. Daarnaast zal er ook een in-screen vingerafdrukscanner aanwezig zijn voor biometrische verificatie.

I missed some stuff 🤦🏻• 70% Charge in 30 mins• Mono speaker• UFS2.1 storage sadlyJune 2, 2021 See more

De leaker verwacht dat de OnePlus Nord CE 5G over een drievoudige camera zal beschikken, met een 64MP hoofdcamera (OmniVision), een 8MP groothoeklens en een 2MP dieptesensor. Aan de voorkant bevindt zich een 16MP selfiecamera.

Hoewel het toestel met een dikte van 7,9 mm wat dunner is dan de originele Nord, is er ook 3,5 mm koptelefoonaansluiting aanwezig. Daarnaast heeft de Nord CE 5G ook de beschikking over een 4.500mAh batterij met 30W snelladen.

Volgens het lek zou de snellaadoptie 'Warp Charge 30T Plus' heten, wat opmerkelijk is aangezien we dit niet eerder hebben gehoord. Volgens de bron moet het zo'n zeventig procent accusap bieden in een halfuur.

Er zijn ook wat teleurstellende elementen te bespeuren: het toestel komt naar verluidt met een mono luidspreker, UFS 2.1-opslag en krijgt geen slider om meldingen te dempen. Aangezien de OnePlus Nord CE 5G vermoedelijk over een erg lage prijs zal beschikken, zijn deze pijnpunten mogelijk te rechtvaardigen.

We weten veel over de specificaties, maar nog niets over het design. Als we naar de vorige toestellen van OnePlus kijken, denken we echter dat er niet veel drastisch zal zijn veranderd.

Via MySmartPrice