Nieuwe OnePlus 8 lekken onthullen meer specs en een andere kleur

De lekken van de OnePlus 8 blijven binnenstromen en we verwachten dat de smartphone medio april officieel wordt onthuld. We hebben van tevoren nog wat meer details gekregen, waaronder meer specificaties voor het display en een nieuwe kleurenoptie.

De doorwinterde tipgever Ishan Agarwal zegt dat de OnePlus 8 Pro is uitgerust met een 6,78-inch display met 120Hz ververssnelheid, een verbeterde kleurnauwkeurigheid en ondersteuning voor 10-bits HDR. Het is op papier een van de beste displays in een smartphone ooit.

Agarwal suggereert ook aanzienlijke verbeteringen in de aangepaste OxygenOS software die OnePlus ontwikkelt. Maak je maar klaar voor een meer geoptimaliseerde ervaring die "soepeler en sneller" is als de smartphone binnen een paar weken arriveert.

Hoe staat het met de iPhone 9 intussen?

Lees hier de review van de OnePlus 7 Pro

Dezelfde bron onthulde enkele van deze specificaties vorige week al, dus we zijn er nu relatief zeker van dat ze kloppen. De kleinere, meer betaalbare OnePlus 8 wordt naar verluidt uitgerust met een 6,55-inch scherm.

#OnePlus8Pro with 6.78" Super Fluid Curved 120hz Display is going to have more accurate colours than before. It will also feature an MEMC, HDR10+ (1400-nits) with always on 10bit HDR. OxygenOS will get even more Smoother & Faster, with more optimisations. Haptics 2.0 will be 👌! pic.twitter.com/yIpPbjP8WiMarch 28, 2020

OnePlus 8. Official renders. Many of them. Crazy new "Glow" color, fancy new Green color, standard Black looking pretty nice, too. Check them out here: https://t.co/C5GdYO8D5pMarch 29, 2020

Ondertussen heeft Roland Quandt van WinFuture ook enkele gelekte renders van de OnePlus 8 gedeeld, wat ons een beter idee geeft van hoe de basisversie van de smartphone eruit gaat zien. Een nieuwe "Glow" kleur maakt zijn debuut, met een opvallende kleurenovergang van paars naar oranje.

De andere kleurenopties zijn een groene tint en de gebruikelijke zwarte afwerking, die we vrijdag via een ander lek zagen verschijnen. Dit alles betekent dat we in dit stadium vrijwel alles weten over de OnePlus 8 en de OnePlus 8 Pro.

OnePlus zelf heeft bevestigd dat de nieuwe smartphone een always-on display zullen hebben, wat een nieuwigheid is voor het merk. Een bron die rechtstreeks met TechRadar spreekt, heeft laten doorschemeren dat de toestellen onthuld worden in de tweede week van april.

Het ziet er zeker naar uit dat de OnePlus 8 en de OnePlus 8 Pro twee van de beste smartphones van het jaar zullen zijn, zowel qua design als qua specificaties. Meer details over deze toestellen lees je in ons overzicht.

Via Engadget, Phandroid