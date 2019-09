OnePlus 7T: wat we willen zien

De OnePlus 7 en OnePlus 7 Pro zijn nog niet zo lang op de markt, maar OnePlus verfrist zijn gamma meestal in het najaar met een T-model en we verwachten dat dit ook dit jaar het geval zal zijn.

Dat klinkt misschien verrassend, aangezien het Pro-model een nieuw onderdeel was van het aanbod, dus hij had makkelijk de T-update kunnen vervangen, maar geruchten over een OnePlus 7T beginnen toch de ronde te doen. De strategie voor smartphonelanceringen lijkt dus hetzelfde te blijven.

Zo snel na de OnePlus 7 verwachten we niet veel grote veranderingen, maar er zijn een aantal dingen die we hopen te zien. We hebben ook al het belangrijke nieuws en de lekken rond de OnePlus 7T gezocht.

Update: Uit gelekte schetsen blijkt dat er grote veranderingen in de camera van de OnePlus 7T kunnen komen. Bovendien hebben we nu een idee wanneer de OnePlus 7T aangekondigd zou kunnen worden en wanneer hij in de verkoop kan gaan.

Het belangrijkste

Wat is het? De volgende OnePlus-smartphone

De volgende OnePlus-smartphone Wanneer wordt hij gelanceerd? Waarschijnlijk in oktober

Waarschijnlijk in oktober Wat zal hij kosten? Veel, maar minder dan de meeste vlaggenschepen

OnePlus 7T lanceringsdatum en prijs

Het enige gerucht over de lancering van de OnePlus 7T toont 26 september als datum, maar vreemd genoeg alleen voor India.

Blijkbaar zal er een tweede lancering zijn op 10 oktober in de VS en Europa en op 15 oktober zou de OnePlus 7T in de verkoop gaan (hoewel de bron niet specificeert of dat is een wereldwijde verkoopsdatum is of slechts geldt voor bepaalde regio's).

Als 15 oktober bekend in de oren klinkt, komt dat omdat een eerdere tweet van dezelfde bron ook wees op 15 oktober.

TechRadar kreeg later bevestiging van een betrouwbare bron dat deze datum niet klopte. Aanvankelijk dachten we ook dat 15 oktober de lanceringsdatum was en niet de datum waarop de smartphone in de verkoop zou gaan.

Het is dus heel goed mogelijk dat bovenstaande data juist zijn. We nemen ze voorlopig met een korreltje zout, maar het is de enige richtlijn die we momenteel hebben.

Deze data liggen ook min of meer in de lijn van eerdere releases. De OnePlus 6T werd aangekondigd in oktober 2018 en kwam vervolgens in november in de winkels terecht, terwijl de OnePlus 5T en OnePlus 3T beide werden aangekondigd in november en diezelfde maand nog in de verkoop gingen.

De OnePlus 7 verslaat de concurrentie op zijn prijspunt met gemak. (Image credit: TechRadar)

Voor we de prijs bespreken, is het interessant om te weten dat we misschien twee smartphones zullen zien, de OnePlus 7T én OnePlus 7T Pro. Hoe dan ook zullen de prijzen niet veel verschillen van de OnePlus 7 en 7 Pro, hoewel ze iets hoger kunnen liggen.

Voor de OnePlus 7T verwachten we dus een beginprijs van minstens 499 euro en voor de OnePlus 7T Pro wordt dat 699 euro.

OnePlus 7T nieuws en geruchten

Veel geruchten over de gewone OnePlus 7T zijn er nog niet, maar de CEO van het bedrijf heeft wel bevestigd dat een nieuwe OnePlus smartphone met 5G in de maak is en tegen het jaareinde gelanceerd zal worden. De kans is groot dat het hier over de OnePlus 7T ging.

Twee afzonderlijke lekken hebben mogelijk de OnePlus 7T Pro getoond. Een paar afbeeldingen op Weibo lieten zogezegd de voor- en achterkant van de OnePlus 7T Pro zien.

De smartphone zat echter in een case, dus veel details konden we niet zien. Wat we wel konden zien, leek bovendien verdacht veel op de OnePlus 7 Pro.

(Image credit: Weibo)

Daar zagen we onder andere het gebogen randloze scherm en drie camera's achteraan met dezelfde opstelling. Een mogelijk verschil zijn de speakers bovenaan het scherm die groter leken, wat kan wijzen op een audio-upgrade.

Hetzelfde design kan je ook in het lek hieronder zien, hoewel hier alleen de voorkant zichtbaar is. IBTimes India zegt wel dat het bevestiging van OnePlus heeft gehad dat dit tweede setje foto's de bestaande OnePlus 7 Pro toont.

(Image credit: SlashLeaks | Weibo)

Het is niet zeker of dat laatste juist is, aangezien de speaker ook hier iets groter lijkt dan op de 7 Pro, maar dat kan ook aan het ontwerp van de case liggen. Hoe dan ook, deze beelden zijn vermoedelijk nep, waardoor we eveneens twijfelen aan andere gelekte beelden, die verderop in dit artikel staan.

Het zou wel logisch zijn dat het design behouden blijft, aangezien de T-modellen er meestal hetzelfde uitzien, maar betere specificaties hebben.

EXCLUSIVE! Here's your first look at an upcoming OnePlus Device I don't know much about. This image shows the device in prototype/designing stage and it is not final but this is probably how the device may end up looking. That's Pete (CEO of OP) in the img and the device itself. pic.twitter.com/Yau9EsgSDyDecember 19, 2018

We hebben ook een ander gelekt design gezien. Dat verscheen eerst in de foto hierboven in december 2018 en verscheen opnieuw in de schetsen hieronder.

Dit design toont een cirkelvormig camerablok, wat afwijkt van de OnePlus 7 en kan wijzen op camera-upgrades. Neem dit echter ook met een korrel zout, aangezien T-modellen vaak geen designwijzigingen krijgen.

(Image credit: @evleaks)

Wat betreft de specificaties, kunnen we slechts één ding bespreken, namelijk de chipset. De OnePlus 7 heeft reeds een sterke chipset, maar de nieuwe Snapdragon 855 Plus is zeker een mogelijk kandidaat voor de 7T.

Wat we willen zien

De OnePlus 7 en vooral de OnePlus 7 Pro waren indrukwekkende smartphones, maar met deze upgrades kunnen ze nog beter worden.

1. Een topklasse camera

De OnePlus 7 Pro heeft veel lenzen, maar ze kunnen elk nog beter worden. (Image credit: TechRadar)

Hoewel de OnePlus 7 en OnePlus 7 Pro degelijke camera's hebben, zijn ze niet de beste op de markt. De OnePlus 7 Pro is ongetwijfeld een vlaggenschip, dus het is niet onrealistisch om ook een topklasse camera te hebben.

We hopen dus dat de OnePlus 7T (Pro) die klus geklaard krijgt. We hopen vooral betere prestaties bij weinig licht te zien en de mogelijkheid om verder in te zoomen.

2. Een IP-score

Hoewel OnePlus beweert dat de OnePlus 7 een zeker niveau van waterbestendigheid heeft, is er geen officiële IP-score en dus geen zekerheid over hoe waterbestendig de smartphones zijn.

Het weglaten van de IP-score was blijkbaar een manier om geld te besparen, aangezien die certificatie geld kost. Zelfs met die certificatie zijn er nog steeds bedrijven die waterschade niet in de garantie opnemen.

Het is een logisch argument, maar voor de OnePlus 7T zouden we toch graag extra bevestiging hebben in de vorm van de IP-score. In het beste geval hoort hier ook betere waterbestendigheid in het algemeen bij, aangezien testen van derden aangaven dat de OnePlus 7 reeks niet even waterbestendig is als de meeste vlaggenschepen.

3. Een camera in het scherm

De pop-up camera is leuk, maar kampt met enkele problemen. (Image credit: TechRadar)

De gewone OnePlus 7 heeft een waterdruppelnotch met de frontcamera, die bijna oud lijkt in 2019. De OnePlus 7 Pro heeft daarentegen een pop-up camera, die moderner aanvoelt en voor een all-screen design zorgt. Tegelijk wordt de camera kwetsbaarder hierdoor.

Gezichtsherkenning wordt daarnaast een minder aantrekkelijke optie, aangezien de camera dan voortdurend uit het scherm moet komen om je smartphone te ontgrendelen. Op die manier komt er sneller slijtage op het mechanisme.

We zouden dus graag een camera in het scherm zien bij de OnePlus 7T. Op die manier blijft het all-screen display behouden, maar vallen de problemen van een pop-up camera weg.

Dit is echter onwaarschijnlijk. De technologie bestaat, maar is nog op geen enkele smartphone beschikbaar. Het T-model is vaak een kleine upgrade, dus een dergelijke verandering lijkt niet meteen op het menu te staan.

4. Draadloos laden

Een kleine functie die OnePlus nog niet kent, is draadloos opladen. Voor veel mensen is dit geen doorslaggevende factor, maar intussen lijkt het wel een standaardfunctie voor vlaggenschepen.

5. Een dunnere, lichtere, kleinere behuizing

De OnePlus 7 Pro is nu eenmaal een groot ding. (Image credit: TechRadar)

De OnePlus 7 Pro is redelijk groot, zwaar en dik, dus een dunnere OnePlus 7T zou zeker leuk zijn.

Er zijn hier duidelijk grenzen, aangezien het scherm en de batterij voldoende groot moeten blijven, maar volgens ons kan het beter. Het scherm moet überhaupt niet zo groot zijn als het gigantisch exemplaar van 6,67 inch op de 7 Pro.

6. Een grotere batterij met een betere levensduur

De OnePlus 7 heeft een batterij van 3.700mAh en de OnePlus 7 Pro een exemplaar van 4.000mAh. Hoewel ze beide groot genoeg zijn, zijn er betere batterijen op de markt en springen ze niet meteen boven de concurrentie uit.

In de OnePlus 7T zouden we graag een grotere batterij zien en liefst in combinatie met wat soft- en/of hardware die de levensduur verder verbetert. Wat software betreft, willen we echter geen software die de werking van bepaalde apps kan verhinderen.

7. Snelladen via laders van derden

De OnePlus 7 reeks kan alleen snelladen met een officiële OnePlus-oplader. Dit is geen enorm probleem aangezien die bij in de doos zit, maar als je een nieuwe lader wil, wordt dit al snel prijzig.

Als je een lader leent van een vriend(in), dan krijg je bovendien niet dezelfde snelheid, tenzij hij/zij ook een OnePlus heeft. Snelladen via powerbanks is daarnaast ook niet mogelijk. Het zou dus fijn zijn als de OnePlus 7T ook snelladen via laders van derden ondersteunt.