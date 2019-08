OnePlus brengt nog dit jaar een 5G- smartphone uit

Pete Lau, CEO van OnePlus, heeft het grote nieuws onthuld in een interview met de Financial Times. Daarin zegt hij het volgende:

"Met de ontwikkeling van 5G-technologie kunnen we volgend jaar een nog betere prestatie leveren. En met het zicht op het opkomende 5G-tijdperk, gaan we meer investeren."

De smartphone met 5G-ondersteuning komt in het vierde kwartaal van 2019 uit, zo laat Lau weten aan de Amerikaanse krant.

Volgens geruchten zou het gaan om de OnePlus 7T die de 5G-ondersteuning krijgt. Dit toestel komt namelijk in oktober of november uit, zoals ook eerdere modellen (OnePlus 6T, 5T en 3T) in het vierde kwartaal werden gelanceerd.

Een precieze datum is nog niet bekendgemaakt, eerder dachten we dat het op 15 oktober zou zijn maar dat bleek niet te kloppen.

De toekomst is 5G

Pete Lau stelt dat het essentieel is om 5G-ondersteuning te bieden op nieuwe smartphones. Zo kwam de OnePlus 7 Pro met 5G in mei van dit jaar al uit, alleen was dit model niet overal verkrijgbaar.

"Als je in 2020 een premium smartphone wil uitbrengen, dan moet die uitgerust zijn met 5G."

En niet alleen OnePlus denkt daar zo over, zo heeft Samsung een aantal van hun smartphones (de Galaxy S10 en de Galaxy Note 10) al voorzien van 5G. Naar verluidt werken Huawei en Oppo ook aan een 5G-smartphone die nog dit jaar zal verschijnen.

Apple zal naar verwachting in 2020 drie nieuwe iPhones uitbrengen met 5G-ondersteuning.