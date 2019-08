OnePlus 7T verschijnt toch niet op 15 oktober

Een gerucht deed de ronde dat de OnePlus 7T op 15 oktober gelanceerd zou worden, maar we kunnen nu bevestigen dat dat gerucht nep was.

Een betrouwbare bron heeft bevestigd dat het bedrijf zijn volgende smartphone niet op 15 oktober zal lanceren. Er is tevens geen andere lanceringsdatum of zelfs bevestiging van de lancering.

Het originele bericht was gebaseerd op informatie van Max J, een specialist op het vlak van smartphone leaks die vaak focust op Samsung-producten. Aanvankelijk publiceerden wij ook een artikel over de lancering, maar we kunnen nu bevestigen dat die informatie fout was.

OnePlus heeft sinds de lancering van de OnePlus 3T in november van 2016 consistent T-smartphones gelanceerd in oktober/november.

Er werd verwacht dat het bedrijf twee nieuwe smartphones zou introduceren, de OnePlus 7T en OnePlus 7T Pro, die deels zullen lijken op hun tegenhangers van eerder dit jaar.

Beide toestellen zullen vermoedelijk de Qualcomm Snapdragon 855 SoC aan boord hebben die we ook in de OnePlus 7 en OnePlus 7 Pro terugvonden, maar momenteel zijn er geen details over de specificaties bekend.

Van zodra we meer informatie ontvangen over de officiële lanceringsdatum, zullen we dat natuurlijk melden. Voorlopig moeten we echter wachten op nieuws van OnePlus over zijn nieuwe smartphone(s).