OnePlus 7T Pro wordt op 15 oktober uitgebracht

Met eerder dit jaar de lancering van de OnePlus 7 en OnePlus 7 Pro, kunnen we binnenkort de aankondiging verwachten van de OnePlus 7T Pro.

Volgens Twitteraar Max J, die bekend staat om zijn onthullingen over met name Samsung producten, wordt de OnePlus 7T Pro op 15 oktober gelanceerd.

Hij plaatste een foto waarop het bovenste gedeelte te zien is van de van de nieuwste OnePlus smartphone, met daarnaast de datum van verschijning; 15 oktober.

Lees ook onze review van de OnePlus 7





Specificaties

Eerder dook er al wel een foto op van de OnePlus 7T Pro. Onze eerste indruk was dat het toestel er niet heel anders uitzag dan de OnePlus 7 Pro. De vraag is dan ook of het echt wel een foto was van de OnePlus 7T Pro, of dat er gewoon een prototype was van de 7 Pro.

Qua specs kunnen we verwachten dat de nieuwe OnePlus zal draaien op de Qualcomm Snapdragon 855 chipset of de iets verbeterde Snapdragon 855 Plus. Daarbij heeft de OnePlus 7T Pro naar verluidt 8GB RAM en 12GB aan werkgeheugen.

De smartphone zou beschikken over het besturingssysteem Android Q en worden geleverd met 5G-ondersteuning. Verdere details over de OnePlus 7T zijn er nog niet bekendgemaakt, dus voor nu is het afwachten tot oktober.

Via Phone Arena