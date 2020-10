Oculus Go games werken niet op nieuwe Oculus Quest 2

We hebben wat teleurstellend nieuws voor mensen die al geïnvesteerd hebben in een gloednieuwe Oculus Quest 2 virtual reality headset: in tegenstelling tot de originele Quest ondersteunt de tweede generatie geen games van de Oculus Go.

Hoewel het nieuws niet geheel onverwacht is en niet te veel afbreuk doet aan de headset in zijn geheel, is het jammer dat Oculus Go games en apps nu naar de VR-geschiedenis lijken te gaan.

Bevestiging over het gebrek aan achterwaartse compatibiliteit kwam van Oculus Consulting CTO John Carmack, die op Twitter zei dat hij "het interne debat verloor" over de vraag of titels van de oudere headset wel of niet speelbaar moeten zijn.

Kleine geschiedenisles: de Oculus Go ging in 2018 in de verkoop en was de eerste standalone VR-headset - je had dus geen pc of smartphone nodig - die Oculus op de markt bracht. In 2019 volgde de krachtigere Oculus Quest.

Go vs Quest

Het einde voor de Oculus Go nadert snel: hij is niet meer te koop en Oculus zal na het einde van dit jaar geen games en apps meer toevoegen of updaten.

Bugfixes en beveiligingspatches zullen tot 2022 worden geleverd, dus de headset zal nog een paar jaar veilig en bruikbaar zijn. Hij zal dus niet plotseling veranderen in een nutteloos stukje technologie.

Natuurlijk is een van de grootste voordelen van de Quest modellen ten opzichte van de Go dat ze je beweging door de ruimte volgen. Ze weten wanneer je rondloopt en beweegt, niet alleen wanneer je je hoofd van de ene naar de andere kant beweegt.

Dat opent een hele nieuwe wereld van mogelijkheden voor VR-ontwikkelaars, dus deze oudere titels waren daarna gauw afgeschreven. Toch is het jammer dat het interne debat over deze oudere titels is afgesloten.

Via The Verge