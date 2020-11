Nvidia RTX 3060 Ti is blijkbaar al te koop - gewoon nog niet hier

De RTX 3060 Ti van Nvidia is naar verluidt al te koop, of toch ten minste in Saoedi-Arabië waar een handelaar al uit de startblokken is geschoten en blijkbaar het officiële lanceringsschema voor de grafische kaart de deur uit heeft gegooid.

We moeten natuurlijk onthouden dat het bestaan van de RTX 3060 Ti op dit punt nog slechts een gerucht is, ook al zijn er al overtuigende beelden van gelekt.

Videocardz gelooft dat een nieuwe afbeelding die door de Saoedi-Arabische handelaar - die bekend staat als 'Silicon Valley' - werd gedeeld geloofwaardig is, zelfs als de afbeelding bij het product op de website vals is (gek genoeg).

De handelaar deelde ook een videoclip van de verpakking van de Gigabyte 3060 Ti Eagle grafische kaart, wat al iets moeilijker is om te vervalsen. Bekijk het alvast hieronder (Twitter-lekker harukaze5719 was de eerste die met dit verhaal op de proppen kwam).

De doos van de Gigabyte 3060 Ti grafische kaart ziet er zeker echt genoeg uit in die video, al draagt de manier waarop het in beeld is gebracht niet veel bij...

Niet lang meer wachten

Je kan zelf beslissen of je dit gelooft, maar het versterkt het gerucht dat de RTX 3060 Ti er inderdaad zit aan te komen, zoals we al in eerdere berichten aangaven.

Volgens de geruchten zou deze grafische kaart van Ampere ergens in november lanceren, maar volgens de laatste berichten zou er een kleine vertraging zijn, met een lancering in december.

Er wordt gesteld dat de RTX 3060 Ti 4.864 CUDA-kernen zal hebben, samen met 8GB GDDR6 VRAM, en een prijs rond de $400. De prijs die de Saoedi-Arabische handelaar vermeldt is 3.699 Saoedische riyal, wat neerkomt op $990, maar dat is niet representatief voor het finale prijskaartje van de GPU in andere regio's.

Ondertussen wordt er genoeg gesproken over een mogelijke standaard RTX 3060 en vreemd genoeg een RTX 3050 Ti die beide in januari kunnen uitrollen.