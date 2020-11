'Nvidia RTX 3060 Ti is betaalbaarder, maar vrijwel net zo snel als RTX 3070'

De RTX 3060 Ti van Nvidia heeft opnieuw zijn spieren getoond in een lek. De grafische kaart zou vergelijkbare prestaties hebben als andere Ampere GPU's, terwijl het in verhouding tot de rest van het assortiment een stuk voordeliger is.

Houd er rekening mee dat het nog steeds om geruchten over deze grafische kaart gaat. Gelekte benchmarks moeten we niet gelijk voor waarheid aannemen, maar de 3DMark-resultaten zijn zeker interessant te noemen.

VideoCardz heeft opgemerkt dat de 3060 Ti een score heeft gekregen van 30.706 in 3DMark Fire Strike en een score van 12.175 in Time Spy. Deze scores zitten opmerkelijk dicht bij die van de RTX 3070. Deze grafische kaart zou respectievelijk 11 en 13 procent beter presteren. Aangepaste versies van de 3060 Ti zouden dat gat zelfs nog wat kleiner kunnen maken.

Gezien het feit dat de RTX 3060 Ti naar verwachting rond de €400 zal kosten (verschijnt begin december), zou dat behoorlijk wat waarde voor je geld geven als je bedenkt dat de RTX 3070 geprijsd is op €519.

Nvidia's eigen interne benchmarks hebben al aangetoond dat de RTX 3060 Ti de RTX 2080 Super van de laatste generatie overtreft. Deze 3DMark-scores versterken die bewering. We moeten niet vergeten dat de RTX 2080 Super een stuk duurder was toen deze lanceerde. De standaard RTX 2080 kostte zelfs nog meer.

Voorraadproblemen

Hoewel het misschien een beetje vreemd lijkt om te praten over betaalbare GPU's van €400, is dat nu eenmaal waar de markt van grafische kaarten zich tegenwoordig bevindt. In termen van prijs/prestatie voor een moderne grafische kaart, lijkt het erop dat de RTX 3060 Ti een serieuze keuze wordt.

Nvidia heeft daar met deze grafische kaart goede redenen voor, aangezien de grafische kaarten van AMD, de Big Navi, recentelijk zijn gelanceerd en er in veel opzichten erg competitief uitzien.

Dat gezegd hebbende, je kunt op dit moment eigenlijk geen van de nieuwe Nvidia- of AMD-kaarten kopen vanwege aanhoudende voorraadproblemen. Het is natuurlijk de vraag of de lancering van de RTX 3060 Ti wel daadwerkelijk op 2 december plaatsvindt zoals voorspeld.

Nvidia heeft al gezegd dat de voorraadproblemen in ieder geval tot 2021 zullen aanhouden. Het kan tot februari duren voordat er enige vorm van versoepeling van de bevoorradingsproblemen plaatsvindt. Dus de vooruitzichten voor het Ampere-model zijn niet geweldig.