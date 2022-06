Nothing Phone (1) lanceerdatum is onthuld

We hadden de verwachting dat de Nothing Phone (1) eind maart ging arriveren, tijdens een event dat ''The Truth'' heette. Uiteindelijk bleek dat we niet veel waarheden kregen over de geanticipeerde Android-telefoon van Nothing. Dat lijkt binnenkort te gaan veranderen.

Het bedrijf heeft aangekondigd dat er een ander lanceringsevenement wordt georganiseerd, welke de complete onthulling bevat van de Nothing Phone (1) . Het event vindt plaats op 12 juli om 17:00 Nederlandse tijd. Ook is het dit keer op een fysieke locatie (Londen, waardoor het een van de eerste events is die weer een fysieke tech-presentatie heeft na de pandemie). Natuurlijk wordt het event ook live uitgezonden.

Het event heet 'Return to Instinct' wat precies niks zegt (als in, de afwezigheid van iets, niet het bedrijf). Tenzij de telefoon ons terug in de tijd werpt en dino's laat rijden. Weten wij veel.

Een lanceeruitnodiging, welke je hierboven kunt zien, is net zo wonderlijk. We gaan hierdoor ervanuit dat de telefoon kleurrijk is. Nothing heeft het design van de Phone al onthuld, met een transparante achterkant.

Los van het design weten we ook al meer over de software op de telefoon. Het enige wat het event nog kan onthullen zijn dus het scherm, de camera's, batterij, processor en, niet onbelangrijk, de prijs.

We horen mogelijk meer Nothing Phone (1)-leaks voordat de lancering plaatsvindt. Toch is het waarschijnlijk dat de meeste details nog een mysterie blijven tot het event begint. Houd de TechRadar-website in de gaten na 12 juli voor alle details.

Analyse: voorlopig de laatste grote telefoon

De 'drukke telefoon-lanceringsperiode' van 2022 ging langer door dan verwacht, maar met een komst in juli is het goed mogelijk dat de Nothing Phone (1) de laatste grote lancering van het jaar is, tot het najaar.

Gebruikelijk zien we de laatste paar lanceringen in maart en april, maar sommige smartphone-merken houden de stroom aan apparaten op gang tot juli.

Dan is er ook nog wat te doen voordat het najaar begint: Samsung start waarschijnlijk eind augustus met de Galaxy Z Fold 4 en de Z Flip 4. Een paar weken later worden waarschijnlijk de iPhone 14, Google Pixel 7, OnePlus 10T en de Xiaomi 12T aangekondigd.

De verminderde 'off-season' is goed nieuws voor smartphone-fans, aangezien er minder lang moet worden gewacht op een tech-update. Aan de andere kant is het slecht nieuws voor tech-redacteuren die graag een vakantie willen plannen.