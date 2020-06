Nieuwe Windows 10 update maakt belangrijke features stuk

Het lijkt erop dat er weer een Windows 10 update mislukt is door Microsoft, en deze keer lijkt het erop dat een aantal recentelijk uitgebrachte updates een paar essentiële apps stukgemaakt.

Redelijk gênant is dat de apps in kwestie allebei door Microsoft zijn gemaakt. Zoals Windows Latest meldt, hebben mensen geklaagd dat ze na de installatie van de Windows 10 mei 2020 Update geen toegang hebben tot bestanden die gesynchroniseerd zijn met OneDrive, zelfs niet als ze in Windows 10 te zien zijn.

OneDrive is de back-up tool van Microsoft die gebruikers in staat stelt om bestanden op het internet op te slaan, waarna je met elk Windows 10-apparaat hierbij kunt, vergelijkbaar met wanneer een bestand lokaal is opgeslagen. Door belangrijke bestanden op te slaan op OneDrive, is het idee dat ze op een veilige plaats als back-up staan. Een probleem dat gebruikers ervan weerhoudt hun bestanden te kunnen openen is dan ook vrij problematisch.

Sommige gebruikers melden dat ze een error-melding krijgen waarin staat dat OneDrive niet kan verbinden met Windows.

Nog gênanter voor Microsoft is dat deze bug mogelijk al maanden heeft bestaan in de vroege versies van Windows 10 mei 2020 Update. Windows Insiders, wat gebruikers zijn die versies van Windows 10 kunnen testen voor andere mensen om dit soort bugs op te sporen, klaagden namelijk eerder al dat OneDrive niet meer werkte.

Het lijkt erop dat er een manier is om dit probleem te verhelpen: het resetten van OneDrive.

Je dient hiervoor op de Windows toets + R op je toetsenbord te drukken om het dialoogvenster Uitvoeren te openen. Plak het onderstaande in de balk en druk op 'OK'. Herstart vervolgens OneDrive.

%localappdata%\Microsoft\OneDrive\onedrive.exe /reset

Voor de mensen die nu nog steeds een foutmelding krijgen, hebben we wat minder goed nieuws: je dient nu in het Windows Register te gaan. Houd er echter rekening mee dat je als leek hier beter niet zelf mee aan de slag kunt gaan.

Typ 'Reg' in de zoekbalk (naast het Start-menu) en selecteer 'Register-editor'. In de linkerbalk van het menu moet je navigeren naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CldFlt\Instances. Je moet nu 'DefaultInstance' zien aan de rechterzijde. Klik erop en verander de waarde CldFlt naar CldFltUpper.

Microsoft is naar verluidt op de hoogte van het probleem en werkt aan een oplossing, zodat gebruikers dit in de toekomst niet meer handmatig hoeven op te lossen. Hopelijk duurt het niet al te lang meer tot er een fix komt.

Outlook problemen

Het ziet ernaar uit dat Microsofts Outlook-problemen ook ontstaan zijn door een recente Windows 10 update.

Microsoft geeft toe dat gebruikers die Outlook versie 2005 build 12827.20268 gebruiken en de Juni 2020 patch hebben een error-melding kunnen krijgen dat er iets fout is met een van de databestanden en Outlook moet afsluiten. Outlook stelt vervolgens dat het dit probleem mogelijk kan oplossen door de Repair Tool te gebruiken. Het probleem lost zich hierdoor helaas niet op.

Al helemaal frustrerend is dat er nog geen handmatige fix voor dit probleem lijkt te zijn. Je kunt ervoor kiezen om de update volledig te verwijderen. Microsoft claimt echter dat het zo snel mogelijk met een oplossing komt via Windows Update.

Helaas lijkt het einde van Windows 10 problemen nog niet in zicht. Jammer, want we hadden gehoopt dat dit in 2020 toch eindelijk verleden tijd zou zijn.