Windows 10 Mei 2020 Update is beschikbaar: zo download je hem

Na bijna anderhalf jaar bètatesten is Microsoft's Windows 10 Mei 2020 Update eindelijk beschikbaar.

De update, ook wel bekend als Windows 10 versie 2004, brengt een groot aantal nieuwe functies naar het besturingssysteem van Microsoft. Deze bevatten een geheel nieuwe File Explorer, verbeterde zoekfunctionaliteit, ondersteuning voor wachtwoordloze logins en nieuwe Cortana-functies, waarbij de digitale assistent wordt omgevormd tot een aparte app en tegelijkertijd meer conversatiemogelijkheden biedt.

Andere toevoegingen zijn een Cloud Download-functie om het resetten van Windows 10 naar de standaardconfiguratie veel eenvoudiger te maken, samen met wijzigingen aan virtuele desktops, DirectX 12 Ultimate support en nog veel meer.

Om de Windows 10 Mei 2020 Update te downloaden, kan je controleren of hij beschikbaar is in Windows Update. Ga hiervoor naar Windows Instellingen > Bijwerken en Beveiliging > Windows Update > Naar updates zoeken.

Als de update klaar is voor je pc, zie je onder Optionele updates het bericht 'Functie-update voor Windows 10, versie 2004' verschijnen. Je kunt dan beginnen met downloaden door te klikken op 'Download en installeer nu'.

Microsoft merkt echter op dat de update gespreid wordt uitgebracht, wat betekent dat hij niet voor alle Windows 10-gebruikers tegelijk beschikbaar zal zijn.

"Het kan zijn dat je [de update] niet je uw apparaat ziet, omdat we de beschikbaarheid de komende weken langzaam aan het opkrikken zijn of omdat je apparaat een compatibiliteitsprobleem heeft waarvoor een vrijwaringsclausule geldt totdat we er zeker van zijn dat je een goede update-ervaring zult hebben", zegt Microsoft.

Hoewel hij misschien nog een paar weken niet op je pc zal aankomen, kun je met de Update Assistant de installatie van de Windows 10 Mei 2020 Update forceren.

Gezien het aantal problematische updates dat Microsoft de afgelopen maanden heeft uitgebracht, zullen er dan wel onvermijdelijk problemen zijn voor sommige mensen. Deze optie raden we bijgevolg ook niet aan.

De volgende grote update van Microsoft voor Windows 10, momenteel bekend als Windows 10 20H2, zal later in het jaar worden uitgebracht. De geruchten suggereren dat de update een kleine update zal zijn. Net als de update van november 2019 zal die zich waarschijnlijk richten op kleine aanpassingen en fixes in plaats van nieuwe Windows 10 functies.