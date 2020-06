Microsoft versnelt uitrol van Windows 10 Mei 2020 update

De Windows 10 Mei 2020 Update zal vanaf heden worden aangeboden aan meer gebruikers die handmatig controleren op de upgrade, heeft Microsoft net aangekondigd.

In een statusupdate herinnerde de softwaregigant ons eraan dat de Mei 2020 Update al beschikbaar is voor sommige gebruikers. Het gaat hier om gebruikers met de Mei 2019 Update of November 2019 Update, die handmatig controleren op nieuwe updates (de zogenaamde "zoekers").

Het aantal apparaten dat de Mei 2020 Update kan ontvangen is dus door Microsoft is verhoogd. Om de update de kunnen downloaden, moet je wel nog steeds de voorgaande updates van mei of november 2019 al geïnstalleerd hebben.

Zoekers die controleren op de update van mei 2020, kunnen deze misschien nog steeds niet downloaden en installeren als hun hardware een compatibiliteitsprobleem heeft. In dat geval heeft Microsoft de update uit veiligheid nog niet beschikbaar gemaakt voor jouw systeem.

Het is alleszins zo dat groter aantal mensen kan upgraden. Als je dus graag de update zou ontvangen, dan raden we je aan om (nogmaals) handmatig te zoeken.

Om dit te doen, ga je gewoon naar Windows Updates (onder Instellingen - klik op het tandwiel in het Startmenu, klik dan op 'Bijwerken en Beveiliging') en daarna zie je een knop om te "Controleren op updates".

Stapsgewijs

Microsoft voegt het volgende toe: "We gaan door met onze weloverwogen aanpak van de initiële beschikbaarheid, terwijl we luisteren, bijleren en ons aanpassen. Vandaag [9 juni] verhogen we het aantal apparaten dat de Mei Update kan ontvangen."

Als je de update nog steeds niet kunt zien, zul je gewoon moeten wachten. Hoewel het mogelijk is om een installatie van de mei 2020 Update te forceren via enkele omwegen, raden we dat niet aan. Microsoft heeft waarschijnlijk een goede reden waarom jouw laptop/pc de update nog niet zou mogen krijgen.

Via Windows Latest