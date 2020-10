Nieuwe Apple TV box krijgt naar verluidt serieuze upgrade

We hebben sinds 2017 geen nieuwe Apple TV box meer mogen verwelkomen, maar het ziet ernaar uit dat een nieuwe versie aanstaande is. De eerste geruchten wijzen op een serieuze upgrade in prestaties.

Apple-leaker @choco_bit heeft op Twitter onthuld dat de nieuwe Apple TV-modellen onder de motorkap een Apple A12Z Bionic-chip waarborgen. Dit is dezelfde chip die in de 2020-modellen van de iPad Pro te vinden zijn. Verder moet er nog een versie met Apple A14 Bionic-chip op de markt komen. Deze chipset zit momenteel in de iPad Air 4.

De reden voor de flinke boost in prestaties is deels te wijden aan Apple Arcade: Apple is naar verluidt bezig met het gereedmaken van grotere, populairdere spellen voor de spellendienst, maar dan moet de Apple TV box natuurlijk wel deze games grafisch aankunnen.

Zoals ook opgemerkt door @choco_bit (een relatief nieuwe bron voor leaks, maar wel eentje met een groeiende reputatie) zullen sommige spellen die naar Apple Arcade komen de A13 Bionic chip of hoger nodig hebben om te kunnen draaien (dat is de processor in de iPhone 11).

Een nieuwe controller

Dezelfde persoon meldt verder dat toekomstige titels op het Apple Arcacde-platform de concurrentie aan kunnen gaan met Nintendo's Breath of the Wild qua grafische prestaties en algehele grootte. Aangezien de Nintendo Switch vrij populair is als portable console, zou het niet gek zijn als Apple deze weg volgt.

Daarnaast is er naar verluidt een nieuwe controller in de maak. Je kunt al controllers van derden aanschaffen voor de Apple TV, en zelfs controllers van de Xbox One of PS4, maar een officiële Apple-controller ontbreekt (of je moet de Siri afstandsbediening meetellen).

Al in mei van dit jaar hoorden we dat een nieuw Apple TV-model klaar was om gelanceerd te worden, alhoewel andere bronnen suggereerden dat pas in 2021 een nieuwe Apple TV uit zou komen. Komt er een nieuwe Apple TV, dan beschikt deze mogelijk over 6GB RAM, wat twee keer zoveel RAM is als in de huidige box.

Terwijl we wachten tot de Apple TV-hardware is geüpdatet, heeft Apple nu de tvOS 14-update uitgerold naar bestaande boxen: de software-upgrade brengt een quick resume-functie voor games met zich mee, evenals verbeteringen aan picture-in-picture en HomeKit-ondersteuning.