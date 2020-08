Martin Scorsese verkiest Apple TV Plus deal boven Netflix

The Irishman-regisseur Martin Scorsese heeft een miljoenendeal afgesloten met Apple TV Plus. De nog relatief nieuwe streamingdienst blijft indrukwekkende mensen uit de film- en seriewereld aan haar loonlijst toevoegen

Nieuwe details van de deal wijzen erop dat Apple het recht heeft om nieuwe scripts en project van Scorsese's Sikelia Productions als eerste in te zien / af te wijzen. Het heeft er dan ook alle schijn van dat we de komende jaren dan ook veel films en shows van de bekende regisseur op Apple TV Plus mogen verwelkomen.

Met een discografie die zich uitstrekt van The Departed, Goodfellas, The Aviator, tot Shutter Island en meer, is het niet meer dan logisch dat Scorsese in de wereld van streaming graag binnengehaald wordt; het is vrijwel zeker een garantie voor succes. Het geeft ons ook de hoop dat Apple er veel voor overheeft om een serieuze concurrent van haar streamingdienst te maken voor onder meer Netflix.

Indrukwekkende bedragen

In mei 2020 maakten we voor het eerst kennis met het feit dat Scorsese voor Apple TV Plus 'Killing of the Flower Moon' ging regisseren. De film, met onder meer Leonardo DiCaprio, kost naar verluidt meer dan 180 miljoen dollar. Dat is zelfs meer dan het 159 miljoen dollar kostende The Irishman, Netflix' duurste film tot nu toe.

De deal met Apple TV Plus is op meerdere manieren opmerkelijk, onder meer vanwege het feit dat Scorsese The Irishman exclusief maakte voor de concurrent, maar het zou zomaar kunnen dat men bij Apple dieper in de buidel wil tasten voor de meesterregisseur.

Apple TV Plus werd bij de lancering in de steek gelaten door een magere line-up, een matige integratie met de Apple TV-app en een gebrek aan duidelijkheid over voor wie de dienst nu eigenlijk bedoeld was. Maar het wordt steeds duidelijker dat Apple een thuis wil worden voor grote namen, prestigeprogramma's (met als voorbeelden Tom Hanks, Steven Spielberg en Oprah Winfrey die allemaal in een of andere hoedanigheid verschijnen) en het heeft het geld om dat te laten gebeuren.

Nu Apple TV Plus ook een jaar lang gratis is voor nieuwe kopers van een iPhone of Macbook, kan het zijn gebruikersbestand echt laten groeien, net zoals Amazon heeft gedaan door zijn tv-streamingdienst te bundelen met Prime.