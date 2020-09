Motorola Razr 2020 renders en specificaties gelekt

We verwachten dat de Motorola Razr 2019 dit jaar wordt opgevolgd door de Motorola Razr 2020. Dankzij nieuwe gelekte informatie hebben we nu een beter beeld van wat we mogen verwachten. Een leaker heeft een aantal specificaties en wat renders onthuld.

Ishan Agarwal (iemand met een zeer degelijk track record) heeft gemeld dat het nieuwe toestel van Motorola op de markt komt met een Snapdragon 765G chipset. Dit is een vrij bekende 5G-chipset die we ook al hebben gespot in onder meer de LG Velvet, OnePlus Nord, en Oppo Find X2 Neo. Het is geen gigantische upgrade in snelheid ten opzichte van de Snapdragon 710 van de Razr 2019, maar het belangrijkste verschil is natuurlijk de 5G-ondersteuning bij de Snap 765G.

Het ziet ernaar uit dat 5G ook voor Motorola de belangrijkste eigenschap van het toestel wordt. Agarwal meldt dat de fabrikant zelf het toestel gaat aanduiden als Motorola Razr 5G.

motorola razr 5G seems like a good upgrade over the #motorolarazr... It's getting SD765G 5G Chipset with 48MP Main Camera & 20MP Front Camera. Battery has been upgraded to 2,800 mAH.It's lighter now, 190g. 168.5x72.5x8mm are the new dimensions. Thoughts? #motorola #razr5g pic.twitter.com/Da8jhNJD2tAugust 31, 2020

Agarwal meldt verder dat de Motorola Razr 5G een primaire 48MP-camera kent en een 20MP-frontcamera. In termen van megapixels is dit een upgrade; de Razr 2019 beschikt over 16MP- en 5MP-camera's. Deze specificaties zijn ook in lijn met een eerder gerucht van de doorgaans betrouwbare Evan Blass.

De batterij zou inmiddels 2.800mAh groot zijn, wat iets meer is dan de 2.510mAh van zijn voorganger. De Razr 2020 kent afmetingen van 168,5 x 72,5 x 8mm en een gewicht van 190 gram. Dat zou de Motorola Razr 2020 iets korter en lichter maken, maar dikker dan het origineel (172 x 72 x 6,9mm en 205 gram).

Tot slot heeft Agarwal ook enkele renders van de telefoon opgenomen. Ze tonen de Motorola Razr 2020 blijkbaar in een 'Polished Graphite' tint en ze staan in het verlengde van eerdere gelekte afbeeldingen van de telefoon. Het ontwerp is vergelijkbaar met zijn voorganger, maar dan zonder de fysieke vingerafdrukscanner op de kin.

Het is de verwachting dat Motorola op 9 september de Razr 2020 uit de doeken gaat doen. Het duurt dus nog maar iets meer dan een week voordat we zeker weten of de informatie van hierboven ook echt klopt.

Via PocketNow