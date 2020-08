Gelekte Motorola Razr 2020 foto's duiden op nieuw ontwerp voor de foldable

We wisten al lang dat de vouwbare Motorola Razr 2019 in 2020 een opvolger zou krijgen, aangezien Motorola dat zelf heeft bevestigd. Dit is de eerste keer dat we concrete info over de smartphone zien in de vorm van enkele gelekte hands-on beelden.

Deze beelden werden door een gebruiker van het Chinese social media-platform Weibo gepost, voordat ze overhaast werden verwijderd, maar niet voordat Sparrowsnews erin slaagde de foto's op te slaan.

Op de drie foto's zien we de Motorola Razr 2020 open en dicht gaan, waardoor we al veel info krijgen over de nieuwe smartphone.

De opvouwbare telefoon op de foto's lijkt een werkend apparaat te zijn, dus waarschijnlijk gaat het om het echte toestel. Maar zoals met alle pre-release informatie over een apparaat, kunnen we daar niet helemaal zeker van zijn.

Dit zou bijvoorbeeld een prototype van Motorola kunnen zijn dat inmiddels afgekeurd is. Hoewel deze smartphone zou kunnen wijzen op enkele veranderingen die de Motorola Razr 2020 zou kunnen aanbrengen, is dit nog geen bevestiging.

Nieuwe Motorola Razr 2020 design

(Image credit: Weibo @不眼的老男)

De gelekte hands-on beelden van de Motorola Razr 2020 laten zien dat de telefoon een veel kleinere kin kan hebben dan zijn voorganger, zonder de fysieke vingerafdruksensor. De behuizing lijkt ook minder hoekig te zijn, waarbij de boven- en onderrand (bij het uitklappen) veel meer gebogen zijn.

Het scharniermechanisme dat we kunnen zien, ziet er echter iets zichtbaarder uit dan op het originele model, wat het idee dat dit een prototype zou kunnen zijn, geloofwaardig maakt. Er is zelfs een blootliggende schroef te zien, die vrijwel zeker verborgen zou zijn in de finale versie.

Als de telefoon opgevouwen is, kunnen we zien dat de camera en de flitser naar beneden zijn geschoven, waardoor er waarschijnlijk ruimte is voor wat een groter 'minischerm' op de cover lijkt te zijn.

Tot slot heeft de Motorola Razr 2020 op de foto's een grijze en zwarte kleur, wat een nieuw patroon voor de telefoon lijkt te zijn, maar ook dit kan nog veranderen.

We weten niet zeker wanneer de Motorola Razr 2020 wordt onthuld. We gokken ongeveer tegen het einde van dit jaar. Als er meer lekken naar buiten komen, gaan we een beter idee krijgen van hoe de nieuwe opvouwbare telefoon eruit zal zien, dus we houden je op de hoogte.