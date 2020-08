Motorola Razr 2020 zou grotere batterij en hogere laadsnelheid hebben

We verwachten dat Motorola zijn volgende vouwbare telefoon (de Motorola Razr 2020 of Motorola Razr 2) op 9 september onthult, maar we hebben nog niet veel geruchten of lekken gehoord. Dat zou wel eens kunnen veranderen, want we hebben nu gehoord dat de batterij en de laadsnelheid een upgrade kunnen krijgen.

Dat is gebaseerd op een TUV Rheinland certificering voor een telefoon met een modelnummer gekoppeld aan de Motorola Razr 2020, gespot door RootMyGalaxy. TUV Rheinland is een certificerings- en testbedrijf, dat onder andere beoordeelt of producten voldoen aan de veiligheidsnormen, dus het is logisch dat hier gegevens over de batterij vandaan komen.

De certificering noemt in dit geval twee batterijen, die een gecombineerde capaciteit hebben van 2.633mAh. Een opvouwbare telefoon met twee batterijen is niet ongebruikelijk en de gecombineerde capaciteit is hier iets hoger dan de 2.510mAh van de Motorola Razr 2019.

Sneller en groter

De certificering vermeldt ook 18W-snelladen, wat iets hoger zou zijn dan de 15W van het origineel.

Geen van die dingen zijn grote verbeteringen, maar ze zijn in overeenstemming met de weinige andere geruchten die we hebben gehoord over de telefoon. Het zou gaan om een bescheiden verbetering op zijn voorganger, met ofwel hetzelfde 6,2-inch scherm of een iets groter 6,7-inch display met 48MP en 20MP camera's op de achterkant en 5G-ondersteuning.

Het gerucht gaat dat het ontwerp van de smartphone er net zo uitziet als de originele Motorola Razr, zij het met enkele verfijningen. Als de Motorola Razr 2020 echt op 9 september verschijnt, dan weten we er binnenkort alles over.

Via GSMArena