Motorola Moto G60 specificaties gelekt - een indrukwekkende midranger?

De Motorola Moto G60 is een van vele toestellen om dit jaar naar uit te kijken. Het nieuwe toestel van het bedrijf moet een goede prijs-kwaliteitverhouding hebben, in het middensegment van de markt.

XDA Developers meldt dat de smartphone over een 6,78 inch AMOLED- of LCD-scherm zal beschikken. Het zou een schermresolutie hebben van 1080 x 2460 met een verversingssnelheid van 120Hz.

Aan de achterkant van het toestel verwachten we een drievoudige camera met een 108MP hoofdsensor. Aan de voorzijde bevindt zich een 32MP selfiecamera. Naar verluidt zijn er ook enkele nieuwe fotografietrucjes te vinden in de camera-app, waaronder dubbele opname en het scannen van documenten.

Als het gaat om interne specificaties, lijkt het erop dat we kunnen werken met 4GB of 6GB RAM-geheugen en 64GB of 128GB aan interne opslag. XDA Developers heeft nog niet ontdekt op welke processor de smartphone zal draaien, maar TecknikNews denkt dat het om de Qualcomm Snapdragon 732G gaat.

Wat staat er in het verschiet?

Motorola-toestellen beschikken doorgaans over een indrukwekkende batterijcapaciteit. Het lijkt erop dat de Moto G60 geen uitzondering op deze regel is; het toestel zou over een 6.000 mAh batterij beschikken.

Er is nog geen definitieve releasedatum bekend voor het toestel, maar het zou niet lang meer moeten duren voordat de smartphone verschijnt. Het is namelijk al door de nodige reguleringen in India en de Verenigde Staten gekomen.

Eerder dit jaar is de Moto G10 al gearriveerd, maar er is nog genoeg in aantocht: we verwachten de krachtige Moto G100 met Snapdragon 870. Daarnaast horen we ook over een aangepaste versie van de Moto Edge S en over een nieuwe Moto E-serie. Zodra hier meer over bekend is, lees je het op TechRadar.