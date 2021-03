Motorola-leaks tonen beelden van Moto G100

De Moto Edge S verscheen eerder dit jaar in China, maar verder wisten we niet wanneer hij elders gelanceerd zou worden. Een nieuwe reeks leaks suggereert dat hij een nieuwe naam krijgt zodra hij op nieuwe markten verschijnt: de Moto G100.

De leaks zeggen niet wanneer hij buiten China wordt uitgebracht, maar beelden van TechnikNews en Adam Conway van XDA Developers tonen renders van Moto G100 smartphones die veel lijken op de Moto Edge S.

Eind januari zagen we reeds gelijkaardige berichten verschijnen. In die leaks werden er naast de nieuwe naam ook de vermeende specificaties van de Moto G100 getoond. Het blijven leaks, dus het nodige korreltje zout blijft nodig. Het feit dat we nu meerdere berichten hierrond hebben zien verschijnen doet ons vermoeden dat het wel eens zou kunnen kloppen.

So here you go. Official Renders of the Moto G100. Its nearly identical, just the Colors changes a bit. @AdamConwayIE x @TechnikNewsNET https://t.co/w8seF1xh24 #MotoG100March 13, 2021 See more

We moeten wel duidelijk zijn: de afbeelding bovenaan dit artikel is een officiële persafbeelding van de Moto Edge S, en die in de leaks hier zijn de Moto G100. Ze hebben zo te zien hetzelfde camerablok aan de achterzijde, een dubbele punch-hole selfiecamera vooraan en een brede vergrendelknop aan de zijkant. Deze doet waarschijnlijk ook dienst als een vingerafdrukscanner, net als bij de Moto G Stylus.

Het is zeker mogelijk dat de leaks zich vergissen in de nieuwe naam. Als het echter klopt, dan hebben we wel een verklaring voor de G100-naam die we hebben zien opduiken, zonder dat we verdere informatie hadden rond welke smartphone het juist zou zijn.

Moto G100: modern vlaggenschip met oude specs?

De G100 werd door Google genoemd in een lijst van onuitgegeven toestellen in zijn Play Store For AR/ARCore-documentatie, maar we hebben verder nog niets gehoord van een smartphone met deze naam. Als we ervan uitgaan dat de G100 een hernoemde Moto Edge S is, dan weten we al een beetje meer.

Om te beginnen loopt de Edge S op een Snapdragon 870 (wat een licht herwerkte versie is van de Snapdragon 865-chipset van vorig jaar, met aanpassingen voor 5G-smartphones) en komt hij met een groot Full HD Plus-scherm met een 90Hz verversing, een 5.000mAh batterij, 5G-connectiviteit en vier camera's achteraan, waaronder een 64MP hoofdlens.

De basisconfiguratie van de Edge S komt met 6GB RAM en 128GB opslag voor 1.999 Chinese yuan (rond de 260 euro) en gaat tot 8GB RAM en 256GB opslag voor 2.799 Chinese yuan (ongeveer 360 euro).

Deze prijzen kunnen natuurlijk nog veranderen, zeker gezien de vlaggenschip-specs voor middenklasse prijzen. Met de betaalbare G10 Power en de sterkere Moto G30 die nu te koop zijn in beperkte regio's en de Moto G40 die naar verluidt onderweg is, kunnen we Edge S/G100 zijn intrede zien maken als een sterke middenklasse smartphone in markten die niet bekend zijn met het Moto Edge-merk.