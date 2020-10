Microsoft: Xbox Series X tekorten kunnen maanden aanhouden na lancering

Xbox-hoofd Phil Spencer heeft gewaarschuwd dat Xbox Series X-tekorten "enkele maanden" kunnen aanhouden na de lancering.

Pre-orders van de Xbox Series X waren snel uitverkocht bij de start op 22 september, maar als je van plan bent om op de lancering de nieuwe vlaggenschipconsole van Microsoft te bemachtigen, dan zal je waarschijnlijk worden teleurgesteld.

In een interview op de Dropped Frames podcast gaf Spencer toe dat de vraag nog tijdelijk groter zal zijn dan het aanbod van de nieuwe consoles voor dit jaar en zelfs voor 2021.

"We weten hoe ons er aanbod er voor de rest van het jaar uit zal zien. We gaan meer vraag hebben dan aanbod", zei Spencer.

"En ik wil me op voorhand bij mensen verontschuldigen. We zagen bij de pre-orders hoeveel energie er was en we zaten binnen enkele uren zonder [voorraad], wat jammer is. Ik denk dat we een paar maanden in die wereld gaan leven. We gaan meer vraag hebben dan aanbod."

De vraag is hoog voor next-gen

De situatie komt overeen met wat Jim Ryan, CEO van Sony Interactive Entertainment, zei in een recent interview met betrekking tot de voorraad van de PS5.

Ryan zei dat "de vraag zoals gezien bij de hoeveelheid pre-orders heel, heel aanzienlijk was" en dat "niet iedereen die een PS5 wil kopen bij de lancering er een zal kunnen vinden."

De Xbox Series X en Xbox Series S komen op 10 november uit en kosten respectievelijk €499,99 en €299,99.

Als je echt niet kan wachten, dan kan je hier al een Xbox Series X hands-on preview lezen of kijken naar de unboxing van de nieuwe console, samen met de kleinere Xbox Series S.

PS5 Digital Edition vs Xbox Series S: welke console kies jij?

Via GameSpot