Microsoft Surface Laptop 3 lanceringsdatum, prijs, nieuws en functies

Microsoft heeft eindelijk de Surface Laptop 3 onthuld tijdens zijn oktober 2019 evenement, en hier kun je alles lezen over de nieuwe laptop. Te beginnen bij de officiële lanceringsdatum: 22 oktober. We moeten hier wel bij zeggen dat er nog geen datum is voor de Benelux. Op basis van de vorige jaren gokken wij dat de nieuwe laptops het voorjaar van 2020 bij ons zullen arriveren.

De nieuwe Surface Laptop 3 zal te verkrijgen zijn in een 13-inch en een 15-inch versie. De 13-inch versie draait op de quad-core 10e generatie Intel processors terwijl de AMD Ryzen 7 Surface Edition processor specifiek in de 15-inch versie zit.

Microsoft lijkt hier ook wat records te willen neerzetten, aangezien de 15-inch Surface Laptop 3 de lichtste laptop in zijn klasse is die sterke prestaties levert, net als de eerste 15-inch laptop met een 3:2 scherm.

Toen de eerste Surface Laptop aanvankelijk uitkwam ongeveer twee jaar geleden, zat het vast aan Windows 10 S Mode, was het niet overtuigend helemaal naast de rest van de Surface line-up. Microsoft verbeterde de formule en verfijnde het Surface Laptop beeld, en toen de Surface Laptop 2 eindelijk in de winkel verscheen vorig jaar, werd het een van de beste laptops op de markt.

En dan denken we: in hoeverre kunnen we de nieuwe Surface Laptop 3 vergelijken met zijn voorgangers en welke innovaties kunnen we verwachten? We nemen ons vergrootglas erbij.

Ter zake

Wat is het? De volgende Surface Laptop

De volgende Surface Laptop Wanneer komt hij uit? Voorjaar 2020 in de Benelux

Voorjaar 2020 in de Benelux Wat gaat het kosten? Lokale prijzen voor de Benelux zijn nog niet bekend

(Image credit: Microsoft)

Surface Laptop 3 lanceringsdatum

In tegenstelling tot de Surface Pro 7, bijvoorbeeld, heeft Microsoft maar twee Surface Laptops uitgebracht tot nut toe. Dit is niet verrassend, aangezien het een productlijn is die er pas twee jaar is.

De originele Surface Laptop kwam in juni 2017 uit, samen met de Surface Pro. Echter, de opvolger, de Surface Laptop 2, werd in oktober 2018 onthuld. Dus het is geen verrassing dat Microsoft de Surface Laptop 3 een lanceringsdatum heeft gegeven in oktober 2019.

Microsoft Surface Book 3 (Image credit: Microsoft)

Surface Laptop 3 prijs

Microsoft brengt de Surface Laptop in zowel 13-inch als 15-inch uit. De prijzen van de laptops zijn bij ons helaas nog niet bekend. In de VS begint de 13-inch versie bij 999 dollar en de 15-inch versie bij 1199 dollar.

Zodra we lokale info hebben, kun je die meteen terugvinden in dit artikel.

Surface Laptop 3 ontwerp

Samen met de onthulling, deelde Microsoft ook een aantal beelden van de nieuwe Surface Laptop 3. Bekijk de galerij hieronder om te zien hoe de Surface Laptop 3 13-inch en 15-inch modellen eruit zien:

Afbeelding 1 van 7 (Image credit: Microsoft) Surface Laptop 3 Afbeelding 2 van 7 (Image credit: Microsoft) Surface Laptop 3 Afbeelding 3 van 7 (Image credit: Microsoft) Surface Laptop 3 Afbeelding 4 van 7 (Image credit: Microsoft) Surface Laptop 3 Afbeelding 5 van 7 (Image credit: Microsoft) Afbeelding 6 van 7 (Image credit: Microsoft) Afbeelding 7 van 7 (Image credit: Microsoft)

De grote verandering hier is dat er net als een 13-inch laptop, ook een 15-inch optie is. Verder lijkt het erop dat de nieuwe Surface Laptop 3 de Alcantara stof achterwege heeft gelaten die omringd op de basis lag van de bestaande Surface Laptop 2.

The Surface Laptop 3 biedt USB-A and USB-C poorten, en ook een aantal nieuwe functies. (Image credit: Microsoft)

Wat we willen zien

De Surface Laptop 2 is al aanzienlijk verbeterd op de Surface Laptop. Het was lastiger om in te schatten wat Microsoft nog meer kon doen om hem nog beter te maken.

Snellere processors

Op de CES 2019 kondigde Intel zijn 10nm Ice Lake processors aan, en beloofde een tweeledige toename in prestatie voor bepaalde werklasten. Hoewel Intel's prestatie beweringen met een korreltje zout genomen moeten worden, de winst aan prestaties en levensduur van de batterij die zich een 10 nm proces kunnen veroorloven zijn nog steeds spannend.

Gelukkig, de nieuwe Surface Laptop 3 apparaten zullen beschikken over deze quad-core 10e generatie Intel processors net als de AMD Ryzen 7 Surface Edition processor in zijn 15-inch model.

Thunderbolt 3, graag

Nu dat de Thunderbolt 3 standaard is geworden, moet Microsoft absoluut de technologie toevoegen in zijn volgende assortiment laptops. Er zijn zo veel monitors, externe harde schijven en andere randapparaten die Thunderbolt 3 gebruiken, en Microsoft moet zijn poort selectie gebruiken voor de Surface Laptop - die Surface verbinding trekt het niet langer.

Microsoft heeft de Surface Laptop 3 wel een USB-C poort gegeven, maar zonder Thunderbolt. Al lijkt het erop dat hij nog steeds de Surface Connect poort gebruikt om op te laden.

Het ontwerp opfrissen

Er is nog geen woord gerept over het ontwerp van de Surface Laptop 3, of hij slanker is, maar Microsoft zegt dat het definitief lichter is. Sterker nog, hij zou een halve pond lichter zijn dan de MacBook Pro 2019.

Bovendien beschikt de Surface Laptop 3 ook over een 3:2 display, een touchpad-precisie die 20% groter is en blijkbaar snel kan opladen dankzij de batterijduur van een dag. Oh en hebben we al gezegd dat hij verkrijgbaar is in een nieuw bewerkte aluminium afwerking, zonder de Alcantara stof?