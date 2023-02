Magic Eraser niet langer exclusief voor Google Pixel telefoons

Een van de redenen waarom de Google Pixel-telefoons zo geliefd zijn, zijn de exclusieve softwarefuncties, zoals de fotobewerkingstools. Als je bijvoorbeeld Google's geweldige Photo Unblur wilt gebruiken, moet je een Pixel 7 of Pixel 7 Pro hebben. Nu komt Magic Eraser, een van de belangrijkste Pixel-functies, naar talloze andere apparaten, waaronder niet alleen andere Android-smartphones maar ook iPhones.

Magic Eraser werd gelanceerd met de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro in oktober 2021. Toen de Pixel 6a werd aangekondigd, had deze trouwens geen Magic Eraser. Gelukkig kwam die feature later met een software-update.

(Image credit: TechRadar)

Google zegt dat alle Google One-abonnees, ook iOS-gebruikers, Magic Eraser zullen kunnen gebruiken in Google Foto's. Eigenaars van een oudere Google Pixel krijgen deze functie bijgevolg ook.

Google One is een abonnement voor cloudopslag met een (niet zo heel sterke) VPN waardoor je meer ruimte krijgt op je gratis Google-account. Als je foto's en video's synchroniseert met Google Foto's, kan dit bijzonder nuttig zijn. Op deze manier kan je beelden in hun volledige resolutie kan opslaan zonder meteen tegen de opslaglimiet te zitten.

Magic Eraser zelf is een tool die ongewenste elementen op de achtergrond van je foto kan verwijderen zonder sporen achter te laten. De verwijderde elementen worden vervangen door natuurlijk ogende, fotorealistische verbeteringen. Je kan dit handmatig doen door zelf elementen selecteren of geheel automatisch waarbij Magic Eraser zelf bepaalt wat er vervangen wordt.

In de praktijk werkt Magic Eraser enorm goed. Google was zo verstandig om deze functie in Google Foto's op te nemen en niet in de camera-app van de Pixel-telefoon. Wie een Google Pixel 6 kocht in oktober 2021 kon daarom meteen foto's van andere smartphones bewerken met Magic Eraser, zolang die in de cloud van Google Foto's opgeslagen waren.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Google heeft ons lang voorgehouden dat Photo Unblur exclusief blijft voor Pixel-telefoons en het werkt momenteel alleen met telefoons die de Tensor G2-chipset hebben. Dit zijn voorlopig de Pixel 7 en Pixel 7 Pro.

Toch is Photo Unblur, net als Magic Eraser, te vinden in Google Foto's. Ook net als Eraser kun je met Photo Unblur toveren op elke foto, niet alleen op foto's die met de Google Pixel 7 (Pro) zijn gemaakt.

Photo Unblur is fantastisch om oude foto's nieuw leven in te blazen, maar Magic Eraser was altijd de echte goocheltruc. Nu dat voor alle Google One-abonnees beschikbaar wordt, zou het ons verbazen als Photo Unblur voor eeuwig exclusief blijft.

Magic Eraser kon gewoon niet exclusief blijven

De reden dat Google Magic Eraser niet meer exclusief houdt, is dat concurrenten snel genoeg soortgelijke tools op de markt zullen hebben. Adobe Photoshop heeft een gelijkaardige tool en iPhones kunnen eveneens onderwerpen uit de achtergrond halen.

Toch was het een geweldig pluspunt voor Google-telefoons. De camera's hoefden niet zo geweldig te zijn als de fotobewerkingstools elke foto konden fixen. Nu waren de camera's van de Pixel 6 Pro gewoon erg goed, waardoor Magic Eraser niet de enige reden was om de telefoon in huis te halen.

Google werkt waarschijnlijk volop aan een nieuwe softwarefunctie voor de Google Pixel 8 die in oktober wordt verwacht. Het merk heeft immers twee jaar op rij een exclusieve fototool gelanceerd, dus er begint zich een patroon te vormen.